Türk Giyim Devi İflasla Boğuşuyor! Vazgeçilmez Markalar Arasındaydı
Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından Tofisa, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllık yüz binlerce ürün satışı gerçekleştiren şirket için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Süreç boyunca şirketin mali durumunu değerlendirmek için 3 kişilik konkordato komiser heyeti atandı.
MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tofisa'nın konkordato talebini kabul ederek, geçici mühlet süresi tanıdı. Bu süre zarfında, şirketin mali durumunu incelemek üzere Hukukçu Doç. Dr. Nur Bolayır, Finans Uzmanı Öğretim Görevlisi Fatma Pamukçu ve SMMM Volkan Uzaldı’dan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi. Uzmanlar, hazırlayacakları rapor doğrultusunda şirketin geleceği hakkında karar verecek. Mahkemenin nihai kararı şubat ayında açıklaması bekleniyor.
GİYİM SEKTÖRÜNDE KONKORDATO DALGASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini uzun süredir %50 seviyesinde sabit tutması, pek çok şirketin düşük maliyetli krediye erişimini zorlaştırdı. Bu durum, özellikle yılın son çeyreğinde konkordato başvurularında artışa yol açtı. Giyim sektörü de bu ekonomik tablodan olumsuz etkilenirken, birçok marka faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.
E-TİCARETİN GÜÇLÜ İSMİ DARBOĞAZDA
E-ticaret platformlarında geniş bir müşteri kitlesine hitap eden ve yıllık yüz binlerce ürün satışı gerçekleştiren Tofisa, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan eden son büyük marka oldu. Şirketin ekonomik sıkıntıları, Türkiye’de tesettür giyim sektöründeki zorlukları da yeniden gündeme taşıdı.
KONKORDATO SÜRECİ NEDİR?
Konkordato, şirketlerin iflastan önceki son aşama olarak biliniyor. Bu süreç, mali yapıdaki sorunların çözülmesi ve borçların yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunuyor. Tofisa’nın konkordato talebi, hem şirketin hem de sektördeki diğer firmaların ekonomik durumunu gösteriyor. Şubat ayında açıklanacak mahkeme kararı, şirketin geleceği ve sektöre etkileri açısından kritik bir öneme sahip olacak.