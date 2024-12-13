Türk Giyim Devi İflasla Boğuşuyor! Vazgeçilmez Markalar Arasındaydı

E-TİCARETİN GÜÇLÜ İSMİ DARBOĞAZDA

E-ticaret platformlarında geniş bir müşteri kitlesine hitap eden ve yıllık yüz binlerce ürün satışı gerçekleştiren Tofisa, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan eden son büyük marka oldu. Şirketin ekonomik sıkıntıları, Türkiye’de tesettür giyim sektöründeki zorlukları da yeniden gündeme taşıdı.

KONKORDATO SÜRECİ NEDİR?

Konkordato, şirketlerin iflastan önceki son aşama olarak biliniyor. Bu süreç, mali yapıdaki sorunların çözülmesi ve borçların yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunuyor. Tofisa’nın konkordato talebi, hem şirketin hem de sektördeki diğer firmaların ekonomik durumunu gösteriyor. Şubat ayında açıklanacak mahkeme kararı, şirketin geleceği ve sektöre etkileri açısından kritik bir öneme sahip olacak.