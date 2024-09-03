Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor

Küresel ekonomik krizin etkileri, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok işletmeyi zor duruma sokarken, bu zorlu süreçten etkilenen Türk gıda sektörünün önde gelen markalarından biri daha konkordato ilan etti. Sütçü Yusuf Çiftliği'nin ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış zincir marketlerde yer alıyordu. Et ve süt ürünleri üreten firmanın iflasın eşiğine gelmesi, sektörün tüm dikkatini üzerine çekti.