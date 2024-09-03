Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından biri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Ürünleri geniş bir tüketici kitlesine ulaşan ve zincir marketlerde yer alan marka, sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kararın ardından birçok market, bu markaya ait ürünleri raflardan çekmeye başladı.

İflas Konkordato Şirket
Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor - Resim: 1

Küresel ekonomik krizin etkileri, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok işletmeyi zor duruma sokarken, bu zorlu süreçten etkilenen Türk gıda sektörünün önde gelen markalarından biri daha konkordato ilan etti. Sütçü Yusuf Çiftliği'nin ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış zincir marketlerde yer alıyordu. Et ve süt ürünleri üreten firmanın iflasın eşiğine gelmesi, sektörün tüm dikkatini üzerine çekti.

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Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor - Resim: 2

3 AY GEÇİCİ MÜHLET TANINDI

Konkordato ilanlarının sık yaşandığı illerden biri olan İstanbul’da faaliyet gösteren bu et ve süt markası, mali sorunlarını aşamayarak mahkemeye başvurdu. Bünyesinde büyük bir çiftlik bulunduran markaya, mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı.

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Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor - Resim: 3

MARKETLERDEN TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Markanın ürünleri, bu karar sonrasında birçok zincir marketten kaldırılmaya başlandı. 100 milyon liranın üzerinde değeri olan bu tanınmış markanın konkordato ilan etmesi, gıda sektöründe büyük yankı uyandırdı.

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