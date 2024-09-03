Türk Gıda Devi İflas Etti: 30 Bin Şubedeki Ürünleri Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor
Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından biri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Ürünleri geniş bir tüketici kitlesine ulaşan ve zincir marketlerde yer alan marka, sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kararın ardından birçok market, bu markaya ait ürünleri raflardan çekmeye başladı.
Küresel ekonomik krizin etkileri, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok işletmeyi zor duruma sokarken, bu zorlu süreçten etkilenen Türk gıda sektörünün önde gelen markalarından biri daha konkordato ilan etti. Sütçü Yusuf Çiftliği'nin ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış zincir marketlerde yer alıyordu. Et ve süt ürünleri üreten firmanın iflasın eşiğine gelmesi, sektörün tüm dikkatini üzerine çekti.
3 AY GEÇİCİ MÜHLET TANINDI
Konkordato ilanlarının sık yaşandığı illerden biri olan İstanbul’da faaliyet gösteren bu et ve süt markası, mali sorunlarını aşamayarak mahkemeye başvurdu. Bünyesinde büyük bir çiftlik bulunduran markaya, mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı.
MARKETLERDEN TOPLATILMAYA BAŞLANDI
Markanın ürünleri, bu karar sonrasında birçok zincir marketten kaldırılmaya başlandı. 100 milyon liranın üzerinde değeri olan bu tanınmış markanın konkordato ilan etmesi, gıda sektöründe büyük yankı uyandırdı.