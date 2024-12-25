Türk Gıda Devinden Flaş Karar: Sektörde Ortalığı Karıştıracak Hamle Geldi
Türkiye'nin ünlü gıda devi Dardanel, 11 milyon dolarlık bir yatırımla yeni fabrika kuracağını açıkladı. Yakın zamanda 17,06'lık hissesini Lüksemburg merkezli yabancı bir şirkete satan Dardanel, yeni fabrikasında Sushida adı altında suşi üretecek.
Kaynak: AA
Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan Dardanel, suşi pazarına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 milyon dolarlık bir yatırımla kurduğu yeni fabrikada, Sushida markasıyla üretilen suşi çeşitlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırım, şirketin hem yerel hem de global pazardaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
HİSSELERİ YABANCILARA SATILMIŞTI
Dardanel'in bu yeni yatırım kararı, şirketin geçtiğimiz haftalarda hisselerinin bir kısmını yabancı bir şirkete satmasının hemen ardından geldi. Bu gelişme, Dardanel'in uluslararası alanda daha da güçlenmek istediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Şirket, yeni fabrikasıyla birlikte suşi üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.
YENİ FABRİKA KURUYOR
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'de üretimine başladığı paketli suşi markası Sushida ile Dardanel, üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Şirket, kentte gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımlarının ilki olan suşi üretim tesisi için Çanakkale OSB'de 6 bin metrekarelik alan satın alarak çalışmalara başladı.
2025'TE YENİ YATIRIM DEVREDE
Güçlü inovasyon sayesinde ürün çeşitliliğinde sürekli artış içinde olduklarını kaydeden Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11 milyon dolarlık yeni yatırımımızla büyük beğeni toplayan Sushida markasıyla farklı çeşitlerde suşi üreteceğiz. Modern teknolojilerle donatılmış yeni yatırımımızı devreye almamızla istihdam rakamlarımız artacak. Fabrikamızı Dardanel’in 41. kuruluş yıl dönümü olan 16 Nisan 2025'te devreye almayı hedefliyoruz." dedi.