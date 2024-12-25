Türk Gıda Devinden Flaş Karar: Sektörde Ortalığı Karıştıracak Hamle Geldi

HİSSELERİ YABANCILARA SATILMIŞTI

Dardanel'in bu yeni yatırım kararı, şirketin geçtiğimiz haftalarda hisselerinin bir kısmını yabancı bir şirkete satmasının hemen ardından geldi. Bu gelişme, Dardanel'in uluslararası alanda daha da güçlenmek istediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Şirket, yeni fabrikasıyla birlikte suşi üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.