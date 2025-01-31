Türk Devinden Görülmemiş Satın Alma! 17 Yıl Sonra Fransızlardan Geri Alındı

"İPEK ŞAMPUAN’I TÜRKİYE’YE GERİ KAZANDIRDIK"

Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok önemli bir hisse devrini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Canan Kozmetik ile birlikte, İpek Şampuan gibi güçlü bir markayı bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerli üretime olan desteğimizle İpek Şampuan’ın daha geniş kitlelere ulaşmasını, iç pazarda büyümesini ve uluslararası alanda daha güçlü bir kimlik kazanmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.