Türk Devinden Görülmemiş Satın Alma! 17 Yıl Sonra Fransızlardan Geri Alındı
Dilek Grup, İpek Şampuan’ın üretici firması Canan Kozmetik’i de kapsayan anlaşmayla markayı 17 yıl sonra Fransız L’Oréal’den geri aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
1981 yılında Türkiye’de üretilmeye başlayan ve tüketicilerle buluşan İpek Şampuan, 2007 yılında Fransız kozmetik devi L’Oréal tarafından satın alınmıştı. 17 yıl aradan sonra marka, Dilek Grup’un gerçekleştirdiği satın alma ile tekrar bir Türk şirketinin bünyesine katıldı. Yapılan anlaşma kapsamında, Canan Kozmetik’in yüzde 100 hissesi de Dilek Grup’a devredildi.
"İPEK ŞAMPUAN’I TÜRKİYE’YE GERİ KAZANDIRDIK"
Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok önemli bir hisse devrini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Canan Kozmetik ile birlikte, İpek Şampuan gibi güçlü bir markayı bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerli üretime olan desteğimizle İpek Şampuan’ın daha geniş kitlelere ulaşmasını, iç pazarda büyümesini ve uluslararası alanda daha güçlü bir kimlik kazanmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bu satın almayla birlikte, İpek Şampuan’ın üretimi ve pazarlama stratejisi tamamen yerli sermaye ile yönetilecek.