Türk Devi Sümer Holding İçin Yolun Sonu 9 İlde Harekete Geçildi: Hepsi Satılıyor

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI

Adana, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Samsun’daki taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira, diğer illerdeki taşınmazlar için ise 3 bin lira olarak belirlendi.

Geçici teminat bedelleri, taşınmaza bağlı olarak 100 bin lira ile 750 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.