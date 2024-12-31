Türk Devi Sümer Holding İçin Yolun Sonu 9 İlde Harekete Geçildi: Hepsi Satılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding A.Ş.’ye ait taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin duyuruyu Resmi Gazete'de yayımladı. Satış kapsamında 9 ilde toplam 11 taşınmaz bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Duyuruya göre, Türkiye genelinde 9 ilde bulunan toplam 11 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.
HANGİ TAŞINMAZLAR SATIŞA ÇIKACAK?
Satışa konu taşınmazlar şunlar:
Adana (Kozan),
Isparta (Eğirdir),
İzmir (Menemen),
Karaman (Merkez),
Manisa (Kırkağaç),
Samsun (İlkadım),
Sivas (Koyulhisar),
Tokat (Zile) ilçelerinde birer taşınmaz.
Kocaeli (Derince) ilçesinde ise üç taşınmaz bulunuyor.
Taşınmazların ihalesi, kapalı zarf usulüyle teklif alınması ve ardından pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açık artırma ile sonuçlanacak olan süreç için teklif sahiplerinin her taşınmaz için ayrı bir ihale şartnamesi alması gerekiyor. Teklifler, Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilecek. Son teklif verme saati, ilgili tarihlerde saat 16.00 olarak belirlendi.
SON TEKLİF TARİHLERİ
Adana, İzmir, Isparta ve Karaman illerindeki taşınmazlar için son başvuru tarihi 17 Şubat.
Kocaeli, Manisa, Samsun, Sivas ve Tokat illerindeki taşınmazlar için başvurular 18 Şubat tarihinde sona erecek.
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI
Adana, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Samsun’daki taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira, diğer illerdeki taşınmazlar için ise 3 bin lira olarak belirlendi.
Geçici teminat bedelleri, taşınmaza bağlı olarak 100 bin lira ile 750 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.