Türk Devi Şekerbank'tan Rekor Zam
Şekerbank çalışanlarına yönelik 2025 yılı zam oranları netleşti. Banka ile örgütlü Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında imzalanan XXI. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, sendika üyelerine 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2024 yılı TÜFE oranına 5 puan eklenerek zam yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu çerçevede, Şekerbank çalışanlarına toplamda %49,38 oranında bir maaş artışı sağlandı. Zam oranı, %44,38’lik TÜFE oranına 5 puan eklenmesiyle belirlenmiş oldu.
Yeni düzenlemeyle, bankadaki giriş seviyesi pozisyonu olan yetkili yardımcısı unvanındaki çalışanların taban ücretleri, operasyon kadroları ve genel müdürlük kapsam içi kadrolar için brüt 50.000 TL’den, satış kadroları için ise brüt 55.000 TL’den az olmayacak şekilde belirlendi.
Ayrıca, toplu iş sözleşmesine dahil edilen Kasa Tazminatı ve Sosyal Yardım Tazminatları için zam oranı %44,38 olarak belirlendi.