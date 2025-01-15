Türk Devi Şekerbank'tan Rekor Zam

Yeni düzenlemeyle, bankadaki giriş seviyesi pozisyonu olan yetkili yardımcısı unvanındaki çalışanların taban ücretleri, operasyon kadroları ve genel müdürlük kapsam içi kadrolar için brüt 50.000 TL’den, satış kadroları için ise brüt 55.000 TL’den az olmayacak şekilde belirlendi.