Türk Devi Rekor Paraya Fransızlara Satılıyor! Piyasalar Sarsılacak

Borusan Holding, bünyesindeki Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.’nin tamamını Fransız denizcilik devi CMA CGM’nin lojistik iştiraki CEVA Logistics’e devretmek üzere sözleşme imzaladı. Satışa ilişkin detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşıldı.

Türk Devi Rekor Paraya Fransızlara Satılıyor! Piyasalar Sarsılacak

Yapılan açıklamaya göre, Borusan Tedarik’in yüzde 69,47’sine sahip olan Borusan Holding ile yüzde 30,53 hissesini elinde bulunduran Borusan Yatırım, hisselerinin tamamını CEVA Logistics’e devretti. Söz konusu hisse devrinin tamamlanması, Rekabet Kurulu’nun onay sürecinin ardından gerçekleşecek.

DEĞERLEME 440 MİLYON DOLAR OLDU

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, devir bedeli 440 milyon dolar olarak belirlendi. Ödeme, hisse oranına göre ilgili taraflara nakden yapılacak. Bu rakam olağan işletme sermayesi ve net nakit düzeltmelerine tabi olacak.

Türk Devi Rekor Paraya Fransızlara Satılıyor! Piyasalar Sarsılacak - Resim : 1

BORUSAN LİMANI GRUPTA KALACAK

Borusan Grubu, lojistik faaliyetlerini tamamen devretmiş olmuyor. Şirketin liman hizmetlerini yürüten Borusan Limanı, holding çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

52 YILLIK ŞİRKET KÜRESEL AĞA KATILIYOR

Borusan CEO’su Erkan Kafadar, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, 52 yıl önce grubun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Borusan Tedarik’in bugün dünya çapında entegre hizmet sunan bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Kafadar, “Bu süreci yalnızca bir satış değil, Türkiye’ye olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Türk Devi Rekor Paraya Fransızlara Satılıyor! Piyasalar Sarsılacak - Resim : 2

“YENİ YATIRIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ”

Kafadar, Borusan Grubu olarak Türkiye ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkılarını yeni yatırımlarla sürdüreceklerini vurguladı.

CEVA: TÜRKİYE STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ

CEVA Logistics CEO’su Mathieu Friedberg ise Türkiye’nin şirket için stratejik öncelik taşıyan pazarlardan biri olduğunu dile getirdi. Friedberg, “Borusan Tedarik’in deneyimli kadrosu ve operasyon gücü, CEVA’nın Türkiye’de daha hızlı ve etkili büyümesine katkı sağlayacak. Bu birleşmeyle birlikte daha büyük, daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÜÇLERDEN BİRİ

170’ten fazla ülkede 1.500'ü aşkın tesiste yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan CEVA Logistics, 2024 yılında 18,3 milyar dolarlık ciroya ulaşmıştı. Şirket, kara, hava ve deniz taşımacılığı dahil birçok alanda entegre lojistik çözümleri sunuyor.

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Kaynak: AA

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