Türk Devi Koç Holding Tarih Verdi! KAP'a Resmen Bildirdi

Ayrıca, şirket, finansal tablolarını açıklamadan önceki iki hafta boyunca "sessiz dönem" uygulaması yapacaklarını belirterek, bu dönemde kamuya duyurulmuş bilgiler dışında herhangi bir finansal bilgi verilmeyeceğini vurguladı. Bu süreçte analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği ve sorulara yanıt verilmeyeceği açıklandı.