Türk Devi Koç Holding Tarih Verdi! KAP'a Resmen Bildirdi
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding ve Tüpraş, 2024 yılına ait mali raporlarını açıklayacak tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüpraş, 2024 hesap dönemi için finansal tablolarını 17 Şubat 2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşmayı planladığını duyurdu. Koç Holding ise aynı döneme ait bilanço verilerini 18 Şubat 2025 tarihinde açıklamayı hedefliyor.
Koç Holding Açıklaması:
Koç Holding, KAP’a yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının 18 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulacağını bildirdi.
Ayrıca, şirket, finansal tablolarını açıklamadan önceki iki hafta boyunca "sessiz dönem" uygulaması yapacaklarını belirterek, bu dönemde kamuya duyurulmuş bilgiler dışında herhangi bir finansal bilgi verilmeyeceğini vurguladı. Bu süreçte analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği ve sorulara yanıt verilmeyeceği açıklandı.
Tüpraş Açıklaması:
Tüpraş ise 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi finansal raporlarını 17 Şubat 2025 tarihinde açıklamayı planladığını duyurdu. Şirket, finansal tablolarını açıklamadan önceki iki hafta boyunca "sessiz dönem" uygulayacaklarını belirterek, bu dönemde yalnızca kamuya açıklanmış bilgilerle sınırlı bir şekilde bilgi verileceğini ifade etti.
Tüpraş da aynı şekilde, analistler ve yatırımcılarla finansal durum hakkında toplantılar düzenlenmeyeceğini ve bu konudaki sorulara yanıt verilmeyeceğini belirtti.