Türk Devi 17 Milyon Liraya Satıldı! Devletindi Özelleştirilip Elden Çıkarıldı
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Iğdır Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi süreci tamamlandı. Fabrika 17 milyon 750 bin liraya satıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Baharlı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın 17 milyon 750 bin TL bedelle satıldığını duyurdu.
EN YÜKSEK TEKLİF ARSLANTÜRK PETROL’DEN
Özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarılan taşınmaz, 17 milyon 750 bin TL ile en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti.’ye satıldı. ÖİB’nin bu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile resmen onaylandı.
Iğdır’ın merkez ilçesinde bulunan bu taşınmazın satışıyla, özelleştirme kapsamındaki işlemlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
ÖİB, ihalenin detaylarını ve satış sürecini kamuoyuyla paylaşırken, özelleştirme programında yer alan taşınmazların satışlarının devam edebileceğini belirtti.