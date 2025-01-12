Türk Devi 17 Milyon Liraya Satıldı! Devletindi Özelleştirilip Elden Çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Baharlı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın 17 milyon 750 bin TL bedelle satıldığını duyurdu.

EN YÜKSEK TEKLİF ARSLANTÜRK PETROL’DEN

Özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarılan taşınmaz, 17 milyon 750 bin TL ile en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti.’ye satıldı. ÖİB’nin bu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile resmen onaylandı.