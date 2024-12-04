Türk Bilim İnsanlarından Devrim Gibi Hamle: Telefonlar Yılda 1 Kez Şarj Edilecek

VERİ GÜVENLİĞİNDE ÇIĞIR AÇACAK

MEMS Nöristör teknolojisinin yalnızca bireysel cihazlarda değil, aynı zamanda yapay zekâ sistemleri ve büyük veri sunucularında da devrim yaratması bekleniyor. Prof. Dr. Bayram, bu işlemcilerin enerji tasarrufu sayesinde veri merkezlerinin yüksek soğutma gereksinimlerini azaltacağını ve artık çöl koşullarında bile verimli bir şekilde çalışabileceğini belirtiyor.

Geleneksel sunucu sistemlerinde deniz suyu soğutması gibi çevreye yük getiren çözümlere duyulan ihtiyacın azalacağını ifade eden Bayram, “Bu teknoloji, çevre dostu bir gelecek için büyük bir adım” dedi.