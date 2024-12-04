Türk Bilim İnsanlarından Devrim Gibi Hamle: Telefonlar Yılda 1 Kez Şarj Edilecek
ODTÜ’lü bilim insanları tarafından geliştirilen “MEMS Nöristör” adlı nöromorfik işlemci, elektronik cihazlarda enerji tüketimini çarpıcı biçimde azaltmayı ve enerji verimliliğini üst seviyelere taşımayı hedefliyor.
Kaynak: AA
ODTÜ’lü bilim insanları tarafından çalışılan yenilik sayesinde cep telefonlarının şarj süresinin bir yıla kadar uzayabileceği belirtilirken, aynı zamanda kişisel veri güvenliği alanında da önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor.
TEKNOLOJİDE ÇIĞIR AÇACAK PROJE
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Bayram ve Araştırma Görevlisi Berre Vize, mikroelektromekanik sistemler (MEMS) teknolojisini kullanarak “nöristör” adı verilen yeni nesil bir işlemci geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve YÖK’ün desteklediği bu proje, enerji tasarrufunda devrim niteliği taşıyor.
BEYİNDEN İLHAM ALAN YENİLİK
MEMS Nöristör, insan beyninin hafıza ve işlem yapılarının entegre çalışma sisteminden esinlenerek tasarlandı. Prof. Dr. Bayram, mevcut işlemci teknolojilerinde veri aktarımı sırasında oluşan yüksek enerji tüketimi ve işlem gecikmeleri gibi sorunlara dikkat çekerek, geliştirdikleri nöromorfik işlemcinin bu problemlere çözüm sunduğunu belirtti. Yeni teknoloji, hafıza ve işlem birimlerini aynı yapıda birleştirerek enerji kullanımını optimize ediyor ve işlem hızını artırıyor.
YILDA 1 KERE ŞARJ YETERLİ OLACAK
Çalışılan yeni teknolojinin beraberinde pil ömürlerinin uzatılarak şarj sürelerini yıllık seviyelere getirmelerini hedeflediklerini belirten Bayram, “Cep telefonlarımızın her gün şarj edilmesi gerekiyor. Ancak mevcut transistörlerin MEMS nöristörlerle değiştirilmesi durumunda telefonları yılda bir kez şarj etmek yeterli olacak” diye konuştu.
VERİ GÜVENLİĞİNDE ÇIĞIR AÇACAK
MEMS Nöristör teknolojisinin yalnızca bireysel cihazlarda değil, aynı zamanda yapay zekâ sistemleri ve büyük veri sunucularında da devrim yaratması bekleniyor. Prof. Dr. Bayram, bu işlemcilerin enerji tasarrufu sayesinde veri merkezlerinin yüksek soğutma gereksinimlerini azaltacağını ve artık çöl koşullarında bile verimli bir şekilde çalışabileceğini belirtiyor.
Geleneksel sunucu sistemlerinde deniz suyu soğutması gibi çevreye yük getiren çözümlere duyulan ihtiyacın azalacağını ifade eden Bayram, “Bu teknoloji, çevre dostu bir gelecek için büyük bir adım” dedi.
DÜNYA DEVLERİYLE GÜÇLER BİRLEŞECEK
Bayram, MEMS Nöristör teknolojisinin HP, IBM, NVIDIA ve Amazon gibi dünya devlerinin dikkatini çektiğini ve bu şirketlerle görüşmelere başlanacağını duyurdu. “Bu, yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte bir devrim olacak” dedi.
SAĞLIK VE FİNANS ALANLARI İÇİN YENİ ALTYAPI
Araştırma Görevlisi Berre Vize, MEMS Nöristör’ün özellikle sağlık, finans ve ulaşım gibi sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. “Bu buluş, daha hızlı ve verimli yapay zeka uygulamaları için ideal bir altyapı sunuyor” diyen Vize, Türkiye’nin nöromorfik işlemciler alanında lider ülke konumuna gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.