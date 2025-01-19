Türk Banka Devine Flaş Soruşturma! SPK Hemen Harekete Geçti

Yeni yıla 4,74 TL seviyesinden başlayan Şekerbank hisseleri, 15 Ocak'a kadar yükseliş trendi göstererek 5,59 TL'ye kadar çıktı. Ancak bu tarihten sonra hisse fiyatlarında düşüş yaşandı. Önce 5 TL seviyelerine gerileyen hisseler, dün itibarıyla 4,75 TL'ye kadar düştü. Bugün ise düşüş eğilimi devam ederek fiyat 4,41 TL seviyesine kadar geriledi.

SPK, bu gelişmeler üzerine Şekerbank hisselerindeki fiyat hareketlerini mercek altına aldı ve konuya ilişkin bir açıklama yaptı.