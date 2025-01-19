Türk Banka Devine Flaş Soruşturma! SPK Hemen Harekete Geçti
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank pay piyasasında son günlerde yaşanan fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Yeni yıla 4,74 TL seviyesinden başlayan Şekerbank hisseleri, 15 Ocak'a kadar yükseliş trendi göstererek 5,59 TL'ye kadar çıktı. Ancak bu tarihten sonra hisse fiyatlarında düşüş yaşandı. Önce 5 TL seviyelerine gerileyen hisseler, dün itibarıyla 4,75 TL'ye kadar düştü. Bugün ise düşüş eğilimi devam ederek fiyat 4,41 TL seviyesine kadar geriledi.
SPK, bu gelişmeler üzerine Şekerbank hisselerindeki fiyat hareketlerini mercek altına aldı ve konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
SPK’DAN AÇIKLAMA GELDİ
SPK tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesinin sağlanması amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir."
İNCELEME BAŞLATILDI
Şekerbank TAŞ pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106’ncı ve 104’üncü maddeleri kapsamında SPK tarafından inceleme başlatıldığı bildirilen açıklama şöyle devam etti:
“Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.”
GÜVEN VE İSTİKRAR VURGUSU
SPK ayrıca, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler tespit edilirse, sorumlular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.
SPK’nın açıklaması, piyasada güven ve istikrarın korunmasına yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şekerbank hisselerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardındaki nedenlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, piyasa bozucu faaliyetlerin tespiti halinde gerekli adımların atılacağı anlamına geliyor.