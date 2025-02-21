Türk Akaryakıt Devinin Satışı İptal Oldu! 1 Milyar Liralık Rekor Zarar

ZÜLFİKARLAR HOLDİNG’İN CEVABI

Zülfikarlar Holding’in üst yönetimi, süreçle ilgili olarak, "Satın alma sürecinde bütün bilgiler karşı tarafa açıldı ve teminat verildi. Ancak, anlaşma sağlanamadığı için diğer taraf teminatları geri istiyor. Biz de sözleşmedeki cezai şartlar gereği daha büyük bir meblağ talep ediyoruz" açıklamasını yaptı. Holding, karşılıklı dava sürecine girileceğini belirtti.