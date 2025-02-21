Türk Akaryakıt Devinin Satışı İptal Oldu! 1 Milyar Liralık Rekor Zarar
Zeren Group, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden TP Petrol’ün satışını iptal etti. Şirket, satış sürecinden vazgeçmesinin ardından TP Petrol’e 1,3 milyar TL'yi aşan tazminat talep etti.
Kaynak: halktv.com.tr
1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan ve 2017 yılında özelleştirilen TP Petrol Dağıtım şirketi, Zeren Group’a satılmak üzere anlaşmaya varılmıştı. Rekabet Kurulu’nun onayının ardından 800’ün üzerinde istasyonuyla hizmet veren şirketin devri için süreç başlatılmıştı. Ancak, Zeren Group ticari beklentilerinin karşılanmaması gerekçesiyle satıştan vazgeçti.
ZEREN GROUP’TAN AÇIKLAMA
Zeren Group tarafından yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin ticari beklentilerin karşılanmaması nedeniyle satışın iptal edildiği belirtilerek, “Zeren Group, enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir” denildi.
DAVA SÜRECİ BAŞLADI
Satışın iptalinin ardından Zeren Group, TP Petrol’e ve TP Petrol’ün sahibi Zülfikarlar Holding’e dava açtı. İstanbul Anadolu 22. İcra Dairesi ile İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi’nden ödeme emri çıkaran Zeren Group, faizle birlikte toplamda 1,3 milyar TL'yi aşan bir tazminat talep etti.
ZÜLFİKARLAR HOLDİNG’İN CEVABI
Zülfikarlar Holding’in üst yönetimi, süreçle ilgili olarak, "Satın alma sürecinde bütün bilgiler karşı tarafa açıldı ve teminat verildi. Ancak, anlaşma sağlanamadığı için diğer taraf teminatları geri istiyor. Biz de sözleşmedeki cezai şartlar gereği daha büyük bir meblağ talep ediyoruz" açıklamasını yaptı. Holding, karşılıklı dava sürecine girileceğini belirtti.