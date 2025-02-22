Turizmi 'Çevrimiçi' Platformlar Sırtladı! Yüzde 70'i Oradan...

Turizm sektörü tüm dünyada, dijitalleşme, değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni iş modelleriyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Seyahat planlamadan konaklamaya kadar birçok aşamada geleneksel yöntemlerin yerini hızla dijital platformlar alıyor. Küreselde seyir dijitalleşmeye doğru devam ederken, Türkiye'de ise hem çevrim içi seyahat platformlarının hem de turizm acentelerinin sayısı giderek artıyor. Seyahat platformlarının Türkiye'deki artışının ardında, ülkenin turizmdeki geniş çeşitliliği, acentelerin sunduğu yerel rehberlikler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin büyük talep görmesi ön sıralarda yer alıyor.

2025’TE 64 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Narin 2024'te 62,2 milyon turist ağırlayarak, 60,5 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörünün, hem cari açığı azaltan hem de istihdam yaratan dev bir ekosistem olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, turizmde sağladığı sürdürülebilir büyümeyle sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu olduğu değerlendirmesinde bulunan Narin, "Gelen turist sayısında dünyada 5'inci sıradayız ve turizm gelirlerinde 7'nci sıradaki yerimizi koruduk. Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı sunuyor." şeklinde konuştu.

Narin, turizmin stratejik rolünden hareketle, Orta Vadeli Program'da da turizm gelirlerinin 2025'te 64 milyar dolar, 2026'da 69 milyar dolar, 2027'de ise 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini aktararak, bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılmasının, yeni pazarların keşfedilmesinin ve turizmin 12 aya yayılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Turizmin gücü dendiğinde konaklama tesislerinin, doğal güzelliklerin, kültürel mirasın bir turizm ürünü haline dönüşmesini sağlayan, turizmi bir ekosistem haline getiren en kilit aktörlerden birinin seyahat acenteleri olduğuna dikkati çeken Narin, turizmin görünmez kahramanları olarak nitelendirdiği seyahat acentelerinin sektör için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

YÜZDE 70'İ ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARDAN

Narin son yıllarda, seyahat endüstrisinin küresel ölçekte büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleneksel seyahat acentelerinin sayısı dünya genelinde azalırken, çevrim içi seyahat platformları hızlı yükselişine tanık oluyoruz. 2024 itibarıyla küresel seyahat acentesi hizmetleri pazarının 460 milyar dolar olduğu ve 2034'e kadar 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Dünya turizmi 9,5 trilyon dolardan 2033 döneminde 15 trilyon dolara çıkacak. Bu büyümenin önemli bir kısmı çevrim içi platformlardan geliyor. Bugün, dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor. Bu durum, tüketici alışkanlıklarının ve seyahat planlama süreçlerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN TURİZM HAMLESİ

Oya Narin, Türkiye'de turizm sektöründe seyahat acenteleri modelinin güçlü ve dinamik olarak varlığını sürdürdüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün her bir acentacı dostumuz, Türkiye'nin turizm gelirlerini yükseltmek, ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir destinasyon haline gelmesini sağlamak için çok değerli bir misyon üstleniyor. Onların ortaya koyduğu vizyon, sadece bugünün turizmini değil, gelecekteki büyük turizm hamlelerimizi de şekillendirecek. Türkiye, turizmdeki konumunu daha da ileriye taşıyacak güce ve potansiyele sahiptir. Yeni turizm hamlemizle sektörü süreklilik arz eden ve daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Turizmde elde ettiğimiz bu başarılar, hepimizin ortak çabalarının sonucudur ve geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA