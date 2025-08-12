Tur Şirketi İçin Beklenmedik Konkordato Kararı: Müşterileri Türkiye'de Kalakaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

31 Temmuz’da iflas başvurusunda bulunan Mixx Travel AB, daha önce satılan tatil paketleriyle ilgili ödemeleri gerçekleştirmeyince, özellikle Antalya’nın Alanya ilçesi ve Yunan adalarında yüzlerce tatilci mağduriyet yaşadı. Bazı oteller önceden ödenmiş odalar için tekrar ödeme istedi, uçuş iptalleri nedeniyle dönüş planları aksadı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Norveç’ten Alanya’ya tatile gelen 23 yaşındaki Sara Helene Lund-Tonnesen, kaldığı otelin kendisinden bir kez daha konaklama ücreti talep ettiğini belirterek, “Mixx Travel’a tatil paketimizi ödemiştik. Şimdi tekrar ödeme istenmesi kabul edilemez” dedi. Aynı otelde konaklayan en az 20 kişinin benzer sorun yaşadığı bildirildi.

OTELLER PARASINI ALAMADI, MÜŞTERİLER MAĞDUR OLDU

Alanya’daki bir otel yönetimi, Mixx Travel aracılığıyla gelen misafirlerin konaklama ücretlerinin şirkete faturalandırıldığını ancak ödemelerin yapılmadığını açıkladı. Yalnızca bu otelde, 60 odanın 33’ü iflas eden şirketin müşterilerine ayrılmıştı.

Havayolu tarafında da kriz derinleşti. Norveçli hava yolu Norwegian, 2 Ağustos’tan sonraki tüm Mixx Travel rezervasyonlarını iptal etti. Oslo’dan gelen tatilci Steffen Schei, ailesiyle dönüş için yaklaşık 19 bin Norveç kronu (yaklaşık 1.700 euro) ödemek zorunda kaldıklarını belirterek “Tamamen ortada kaldık” dedi.

SICAK HAVA VE SU KESİNTİLERİ BÜYÜK ETKİLEDİ

Mixx Travel’ın sahibi Ercan Seçilmiş, Yunan basınına yaptığı açıklamada, şirketi kurtarmak için son ana kadar mücadele ettiklerini, mağdur turistlerin dönüş masraflarının sigorta tarafından karşılanacağını söyledi. Ancak tazminat başvuruları için yalnızca üç ay süre verildiği uyarısında bulundu.

Öte yandan, özellikle Akdeniz kıyılarında etkili olan aşırı sıcaklar ve günde 10 saate varan su kesintileri, turistlerin yaşadığı zorlukları daha da artırdı. Bazı otellerde temel hizmetlerde aksamalar meydana geldi.

