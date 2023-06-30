Tüpe büyük zam: İşte güncel fiyatlar

Haziran ayı ile birlikte peş peşe gelen zamlar vatandaşın cebini yakıyor. 2023 yılı ile birlikte doldurma gaz fiyatları da en çok zamlanan ürünler arasında yer alıyor. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz doldurma gaz fiyatları güncellendi.