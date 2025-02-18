Tunus'a Gönderilen Yüzlerce Ton Ürün Geri Gönderildi: Zehir Saçıyor

İMHA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İade edilen 2.500 ton patatesin şu ana kadar 400 tonluk kısmı imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, süreç tamamlanana kadar tüm patateslerin güvenli bir şekilde bertaraf edileceğini vurguladı.

İHRAÇ ÖNCESİ RAPORDA TEMİZ ÇIKTI

Türkiye'den ihraç edilmeden önce yapılan sağlık analizlerinde patateslerin temiz olduğu iddia edilmesine rağmen, Tunus'ta yapılan kontrollerde zararlı bakterilerin tespit edilmesi kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Üreticiler, ihraç öncesi analizlerde herhangi bir sorunun görülmediğini belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür olayların tekrarlanmaması için daha sıkı tedbirler alınacağını açıkladı.