Tunus'a Gönderilen Yüzlerce Ton Ürün Geri Gönderildi: Zehir Saçıyor
Tunus, Türkiye'den ithal edilen 2.500 ton patatesi, sağlık açısından tehlikeli bakteriler içerdiği gerekçesiyle geri gönderdi. İade edilen patateslerin imhasına Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde başlandığı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tunus yetkilileri, Türkiye'den gönderilen patateslerde yapılan sağlık kontrollerinde zararlı bakteriler tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine, ürünler geri gönderilerek Türkiye'de imha edilmesine karar verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, imha işlemlerinin Mersin’deki tesiste başladığını ve patateslerin kesinlikle piyasaya sürülmeyeceğini duyurdu. Yetkililer, çevreye zarar vermemek için özel yöntemler kullanıldığını ifade etti.
İMHA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
İade edilen 2.500 ton patatesin şu ana kadar 400 tonluk kısmı imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, süreç tamamlanana kadar tüm patateslerin güvenli bir şekilde bertaraf edileceğini vurguladı.
İHRAÇ ÖNCESİ RAPORDA TEMİZ ÇIKTI
Türkiye'den ihraç edilmeden önce yapılan sağlık analizlerinde patateslerin temiz olduğu iddia edilmesine rağmen, Tunus'ta yapılan kontrollerde zararlı bakterilerin tespit edilmesi kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Üreticiler, ihraç öncesi analizlerde herhangi bir sorunun görülmediğini belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür olayların tekrarlanmaması için daha sıkı tedbirler alınacağını açıkladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: PATATESLER İMHA EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, iade edilen patateslerin 12 Ocak 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü gözetiminde imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dijital platformlarda gündeme gelen iddialara yanıt olarak patateslerin imha edildiği ve ilgili görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.