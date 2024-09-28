Tunceli'de Köylüler Dağlardan Hasat Ediyor: Kilosu 400 Liraya Satılıyor! Kahve Yerine Tüketilebiliyor
Tunceli'nin Pertek ilçesinde köylüler, dağlık arazilerde yetişen çedeneleri toplayarak geleneksel yöntemlerle kahveye dönüştürüyor. Özellikle sağlıklı ve doğal olduğu için tercih edilen çedene kahvesi, hem köyde tüketiliyor hem de kilogramı 300-400 lira arasında satılıyor.
Kaynak: AA
Pertek ilçesine bağlı Aşağıgülbahçe köyünde yaşayan köylüler, sonbaharın gelmesiyle olgunlaşan çedeneleri toplamak için harekete geçiyor. Çedene ağaçlarının dallarından sırıklarla düşürülen meyveler, çadırlarla toplanıyor ve güneşte kurutuluyor. Kuruduktan sonra eleklerden geçirilen çedeneler, odun ateşinde kavrularak kahve haline getiriliyor. Köylüler bu süreçte, çedene kahvesini geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyor.
KİLOSU 300-400 LİRADAN SATILIYOR
Çedene üreticisi Mahmut Irmak, çedene kahvesinin fiyatlarının 300-400 lira arasında olduğunu belirtirken, özellikle doğal olması ve sağlık açısından faydalı özellikleriyle talep gördüğünü vurguladı. Köylülerden Semi Ber ise çedene yağının yurt dışına götürüldüğünü ve Almanya'da da büyük ilgi gördüğünü söyledi.
ÇEDENENİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Bilimsel adı "pistacia terebinthus" olan çedene, Türkiye'nin farklı bölgelerinde menengiç, bıttım gibi isimlerle de biliniyor. Sağlıklı bir içecek alternatifi olan çedene kahvesi, katkı maddesi içermemesi ve doğal yöntemlerle üretilmesi sayesinde özellikle tercih ediliyor.
Tunceli’nin doğal zenginliklerinden biri olan çedene kahvesi, köylülerin emeğiyle sofralara ulaşıyor ve sağlıklı beslenmeyi önemseyen tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor.