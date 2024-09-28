Tunceli'de Köylüler Dağlardan Hasat Ediyor: Kilosu 400 Liraya Satılıyor! Kahve Yerine Tüketilebiliyor

ÇEDENENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Bilimsel adı "pistacia terebinthus" olan çedene, Türkiye'nin farklı bölgelerinde menengiç, bıttım gibi isimlerle de biliniyor. Sağlıklı bir içecek alternatifi olan çedene kahvesi, katkı maddesi içermemesi ve doğal yöntemlerle üretilmesi sayesinde özellikle tercih ediliyor.

Tunceli’nin doğal zenginliklerinden biri olan çedene kahvesi, köylülerin emeğiyle sofralara ulaşıyor ve sağlıklı beslenmeyi önemseyen tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor.