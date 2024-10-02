Tuna Kaya’dan Acil Kodlu Uyarı! Çok Büyük Artış Olacak

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıklıları değerlendirmek için farklı farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Özellikle Orda Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik ise yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında piyasalarda yaşanan gelişmeleri ‘Acil yayın’ başlığı ile yorumladı.

KAYA: ABD 10 YILLIK TAHAVVÜL FAİZLERİ DÜŞÜYOR

İşte Kaya’nın değerlendirmelerinden öne çıkan bazı kısımlar:

"ABD 10 yıllık tahavvül faizleri düşüyor. Bu güzel bir oldu ama burada özellikle Orta Doğu'daki gerilim süreci ile tekrar güvenli liman özelliği kazandı. Güvenli liman arayışıyla ABD 10 yıllık tahavvül faizlerine yeniden yönelme oldu.

Tahavvül faizleri ise bu ölçekte düşüyor, korku endeksi 15'li seviyelere kadar gelmişti ve burada da yeniden 20 seviyesine doğru tırmanış var fakat 20 seviyesinin üstüne çıkması iyi olmayacak. Özellikle 25 seviyesinin üstü ve onun da üzerinde 30 seviye olması tehlikeli olacak.

Bu gerilimle beraber petrol bir sıçrama yaptı ve 74 dolarlı seviyeleri zorluyor."