Tuna Kaya’dan Acil Kodlu Uyarı! Çok Büyük Artış Olacak
Orta Doğu’da yaşanan gerilimin ardından piyasalarda hareketlilik meydana geldi. Bu hareketliliği değerlendiren ünlü ekonomist Tuna Kaya, altının yeni hedefini açıkladı. İşte detaylar…
Kaynak: Gerçek Gündem
Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıklıları değerlendirmek için farklı farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Özellikle Orda Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik ise yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Ünlü ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında piyasalarda yaşanan gelişmeleri ‘Acil yayın’ başlığı ile yorumladı.
KAYA: ABD 10 YILLIK TAHAVVÜL FAİZLERİ DÜŞÜYOR
İşte Kaya’nın değerlendirmelerinden öne çıkan bazı kısımlar:
"ABD 10 yıllık tahavvül faizleri düşüyor. Bu güzel bir oldu ama burada özellikle Orta Doğu'daki gerilim süreci ile tekrar güvenli liman özelliği kazandı. Güvenli liman arayışıyla ABD 10 yıllık tahavvül faizlerine yeniden yönelme oldu.
Tahavvül faizleri ise bu ölçekte düşüyor, korku endeksi 15'li seviyelere kadar gelmişti ve burada da yeniden 20 seviyesine doğru tırmanış var fakat 20 seviyesinin üstüne çıkması iyi olmayacak. Özellikle 25 seviyesinin üstü ve onun da üzerinde 30 seviye olması tehlikeli olacak.
Bu gerilimle beraber petrol bir sıçrama yaptı ve 74 dolarlı seviyeleri zorluyor."
ALTINDA YENİ HEDEF
Gram altında yukarı yükselişlerinde yaşandığını aktaran Kaya, şu ifadelere yer verdi:
"Altında ise bir düzeltme yani düşüş olmuştu 2627 seviyesine gelmişti ve 2600 desteğine gelmeden yeniden bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Daha önceki tepe 2684 bölgesini aşarsa 2800 dolar seviyesi yeni hedefimiz olacak.
Gram altın tarafında da yukarı yönlü hareket mevcut hem doların hem de ons altının yükselmesiyle yeniden 2900 TL üzerinde seyrediyor. 2900 lira seviyesinde kaldıkça gram altın 3000 TL yeni hedefimiz olacak."
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.