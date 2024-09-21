Tuna Kaya: Sakın Satmayın Çok Değerlenecek

KONUTTA YILIN EN YÜKSEK AYLIK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 artış göstererek 134 bin 155 adede ulaştı.

Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir oldu. Diğer yandan, en az konut satışının yapıldığı iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt olarak belirlendi.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.