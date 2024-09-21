Tuna Kaya: Sakın Satmayın Çok Değerlenecek
Ünlü ekonomist Tuna Kaya yatırımcılar için önemli tüyoyu verdi. Kaya, o yatırım aracına işret ederek 'satmayın' tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir dönemeçte, ekonomist Tuna Kaya, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirerek stratejik tavsiyelerde bulundu.
Kaya, "Geleceğe yatırım yapmak için şimdi harekete geçin" diyerek 2025 yılına kadar beklemenin riskli olacağını vurguladı. Öte yandan Kaya, doğru adımların zamanında atılmasının önemine dikkat çekti.
“SATMAYIN, YATIRIM İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN”
Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılara evlerini faiz oranlarının cazibesine kapılmadan korumalarını önerdi. Kaya, "Faizin cazibesine kapılıp evinizi satmayın" diyerek mevcut konut piyasasında satış yapmanın getirebileceği risklere dikkat çekti.
2025 yılına kadar ev edinmenin önemini vurgulayan Kaya, kira fiyatlarının artacağı ve konut edinmenin giderek daha da zorlaşabileceği konusunda uyardı.
2025 ÖNCESİ KONUT YATIRIMI YAPANLAR KAZANÇLI ÇIKACAK
Türkiye'de konut maliyetlerinin yükselmesi ve nüfus artışı göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda konut piyasasında önemli bir açık oluşması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki fiyat artışlarının benzer şekilde tekrarlanabileceği öngörülürken, mevcut konutların satışının önerilmediği ifade ediliyor. Uzmanlar, yatırımcılara 2025 yılı başlarına kadar konut edinmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
KONUTTA YILIN EN YÜKSEK AYLIK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 artış göstererek 134 bin 155 adede ulaştı.
Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir oldu. Diğer yandan, en az konut satışının yapıldığı iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt olarak belirlendi.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.