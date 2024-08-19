Tuna Kaya: Rekor İçin Son 12 Gün Kaldı

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ekonominin en az altı ay boyunca küçülmesiyle ortaya çıkan durgunluk durumudur. Reel gayri safi yurt içi hasıladaki bu düşüş, ekonomik faaliyetlerde belirgin bir azalma ile karakterizedir. Resesyonun uzaması, ekonomik çöküşe yol açabilir. Daha şiddetli ve yaygın bir daralma ise "depresyon" olarak tanımlanır. Amerika ekonomisinin resesyona girme olasılığı ilk kez büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank tarafından gündeme getirilmiş, Ukrayna savaşı ve artan enflasyon bu endişeyi artırmıştı.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.