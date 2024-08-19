Tuna Kaya: Rekor İçin Son 12 Gün Kaldı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve resesyon endişeleri nedeniyle son dönemde sert düşüş yaşayan Bitcoin'in, yeniden yükselişe geçeceği döneme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılara kritik bir uyarıda bulunarak, "Son 12 gün" dedi.
Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve resesyon kaygıları, kripto varlık piyasalarını derinden etkiledi. Özellikle Bitcoin, yüzde 20'ye varan bir değer kaybı yaşadı. Ancak, Tuna Kaya'ya göre bu durum uzun sürmeyecek. Kaya, Bitcoin'in eylül ayından itibaren tekrar yükselişe geçeceğini belirterek, yatırımcılara bu süreçte dikkatli olmalarını tavsiye etti.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDERSE PİYASALAR HAREKETLENECEK
Kaya, Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesinin beklendiğini ve bu durumun piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaratabileceğini söyledi. Bitcoin'in eylül ayında 82 bin ile 100 bin dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceğini öngören Kaya, "Henüz bir boğa piyasası başlamış değil, ancak eylül, ekim ve kasım aylarında yükselişler görebiliriz. Beklenen boğa dönemi ise 1,5 ile 3 ay sürecek" ifadelerini kullandı.
RESESYON NEDİR?
Resesyon, bir ekonominin en az altı ay boyunca küçülmesiyle ortaya çıkan durgunluk durumudur. Reel gayri safi yurt içi hasıladaki bu düşüş, ekonomik faaliyetlerde belirgin bir azalma ile karakterizedir. Resesyonun uzaması, ekonomik çöküşe yol açabilir. Daha şiddetli ve yaygın bir daralma ise "depresyon" olarak tanımlanır. Amerika ekonomisinin resesyona girme olasılığı ilk kez büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank tarafından gündeme getirilmiş, Ukrayna savaşı ve artan enflasyon bu endişeyi artırmıştı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.