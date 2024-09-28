Tuna Kaya: Hazır Olun Bir Anda Yükselişe Geçecek

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, 2024 yılı için yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Kaya, bu yılın en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tuna Kaya: Hazır Olun Bir Anda Yükselişe Geçecek - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, küresel finans piyasaları bu kritik kararı büyük bir merakla bekliyor. Özellikle Eylül ayında gerçekleştirilen son toplantıda alınan faiz indirimi kararı, yatırımcıların dikkatini Kasım ayına çevirmişti. Bu toplantıda faizlerin bir kez daha indirileceği beklentisi, piyasaları etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Piyasalar bu kritik verilere odaklanırken ekonomist Tuna Kaya, faiz kararının etkisiyle 2024 yılının en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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