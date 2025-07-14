Tuna Kaya: Altın Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın
Ekonomist Tuna Kaya, FED’in Eylül ayında faiz indirimi sürecine başlaması halinde altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş beklediğini söyledi. Kaya, "Altının yönünü FED belirleyecek, faiz indirimi güçlü bir sıçrama yaratır" dedi.
Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altının seyrinde en belirleyici faktörün ABD Merkez Bankası (FED) olacağını ifade eden Kaya, "Altının en büyük rakibi faizdir. Faizler yüksek kaldığı sürece yatırımcılar altın yerine faiz getirisine yöneliyor" dedi.
EYLÜL'DE ALTIN ZİRVEYE KOŞABİLİR
Kaya, FED’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimiyle sürece başlaması durumunda altın fiyatlarının 3.750 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. 2025 yılı için genel beklentinin iki faiz indirimi yönünde olduğunu belirten Kaya, olası bir indirim döngüsünün altın için "yukarı yönlü katalizör" olacağını vurguladı. Altına olan ilginin sadece bireysel yatırımcılardan değil, kurumsal alandan da güçlü şekilde geldiğini belirten Kaya, "Bankalar, Merkez Bankaları ve kurumsal yatırımcılar altına yöneliyor. Bu da piyasalarda güven arayışının sürdüğünü gösteriyor" dedi.
"YUKARI YÖN OLMAYA DEVAM EDER"
Altının dinlenme sürecine girdiğine dair yorumlara da değinen Kaya, teknik olarak 3.200 dolar seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin süreceğini ifade etti. Kaya, "Haftalık kapanışlar bu seviyenin altına inmediği sürece yön yukarı olmaya devam eder" diyerek teknik göstergelerin de yükselişi desteklediğini belirtti.
Tuna Kaya, altın yatırımcılarının önümüzdeki süreçte FED’in vereceği mesajlara odaklanması gerektiğini belirtti. Eylül ayında başlayabilecek faiz indirimi sürecinin, piyasalarda altını yeniden ön plana çıkarabileceği uyarısında bulundu.