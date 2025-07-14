Tuna Kaya: Altın Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın

EYLÜL'DE ALTIN ZİRVEYE KOŞABİLİR

Kaya, FED’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimiyle sürece başlaması durumunda altın fiyatlarının 3.750 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. 2025 yılı için genel beklentinin iki faiz indirimi yönünde olduğunu belirten Kaya, olası bir indirim döngüsünün altın için "yukarı yönlü katalizör" olacağını vurguladı. Altına olan ilginin sadece bireysel yatırımcılardan değil, kurumsal alandan da güçlü şekilde geldiğini belirten Kaya, "Bankalar, Merkez Bankaları ve kurumsal yatırımcılar altına yöneliyor. Bu da piyasalarda güven arayışının sürdüğünü gösteriyor" dedi.