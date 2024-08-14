Tuna Kaya Açıkladı: Bir Anda Yükselecek

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, son dönemde en çok yatırım yapılan yatırımlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaya, "Bie anda yükselecek" diyerek tüyoyu verdi.

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Tuna Kaya Açıkladı: Bir Anda Yükselecek - Resim: 1

Bitcoin'in 48 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi yatırımcıları endişelendirirken, Kaya bu seviyenin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kaya, Bitcoin'in bu seviyeden bir toparlanma yaşayarak rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti ve yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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