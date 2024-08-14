Tuna Kaya Açıkladı: Bir Anda Yükselecek

Bitcoin'in 48 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi yatırımcıları endişelendirirken, Kaya bu seviyenin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kaya, Bitcoin'in bu seviyeden bir toparlanma yaşayarak rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti ve yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Gerçek Gündem