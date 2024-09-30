Tuna Kaya: 6 Ay Sonra Bir İlk Rekor Yükseliş Olacak

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin'de son dip ve tepenin yükseldiğini, yeni dip seviyesinin de daha yüksek olmasının beklendiğini belirtti.

Tuna Kaya'nın değerlendirmelerine göre, Bitcoin'in yükselen trendini sürdürebilmesi için 63.300 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Bu seviyenin korunması, yükselişin devamı için kritik bir öneme sahip. Ayrıca, 21 günlük ortalama destek noktası olan 62.100 dolar seviyesi de takip edilmesi gereken bir başka önemli seviye olarak öne çıkıyor.

HEDEF 70.000 DOLAR

Kaya'ya göre, Bitcoin'in 66.500 dolar seviyesini aşması durumunda 70.000 dolarlık hedef kaçınılmaz olacak. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından takip ederken, piyasadaki olumlu hava ve teknik göstergeler Bitcoin'in gelecekte daha da yükselebileceğine işaret ediyor.