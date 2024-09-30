Tuna Kaya: 6 Ay Sonra Bir İlk Rekor Yükseliş Olacak
Kripto para piyasasında son dönemlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini tekrar Bitcoin'e çevirdi. Ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin'deki düşen tepeler ve diplerin 6 aylık bir sürecin ardından sona erdiğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin'de son dip ve tepenin yükseldiğini, yeni dip seviyesinin de daha yüksek olmasının beklendiğini belirtti.
Tuna Kaya'nın değerlendirmelerine göre, Bitcoin'in yükselen trendini sürdürebilmesi için 63.300 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Bu seviyenin korunması, yükselişin devamı için kritik bir öneme sahip. Ayrıca, 21 günlük ortalama destek noktası olan 62.100 dolar seviyesi de takip edilmesi gereken bir başka önemli seviye olarak öne çıkıyor.
HEDEF 70.000 DOLAR
Kaya'ya göre, Bitcoin'in 66.500 dolar seviyesini aşması durumunda 70.000 dolarlık hedef kaçınılmaz olacak. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından takip ederken, piyasadaki olumlu hava ve teknik göstergeler Bitcoin'in gelecekte daha da yükselebileceğine işaret ediyor.
Tuna Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
#Bitcoin de 6 aydır devam eden düşen tepeler ve düşün dipler serisi sona erdi. Son dip ve son tepe yükseldi.
Muhtemelen yeni dip daha yüksek olacak.
*Yükselen trendin devamı için 63.300 üzerinde kalmalı.
*21 günlük ortalama desteği 62.100
*66.500'ün aşılması ile 70K hedef olur.
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