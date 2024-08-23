Tüm Zamanların Rekoru! Doların Ateşi Düşmüyor

Dolar/ TL kurundaki yukarı yönlü ivmelenme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın(TCMB), geçtiğimiz gün Para Politikaları Kurulu(PPK) toplantısında politika faizini üst üste 5. kez yüzde 50'de sabit tutmuş, bu kararla birlikte dolarda artış yaşanmıştı.

Bugün İstanbul serbest piyasasında güne 33,97 TL'den başlayan dolar/TL kuru, 34 TL seviyesine ulaşarak kritik eşiği aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Doların anlık olarak 33,99 TL'den alınırken, 34 TL'den satılıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem