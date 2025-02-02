Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak

ARAZİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER

Genelgede, konut projeleri için uygun alanların belirlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterlere de yer verildi. Buna göre:

100 konutluk bir proje için; imarlı alanlarda en az 10 bin metrekare, imarsız alanlarda ise en az 20 bin metrekare büyüklüğünde araziler seçilecek.

Arazinin eğimi, zeminin yerleşime uygunluğu ve altyapı erişimi gibi teknik detaylar değerlendirilecek.