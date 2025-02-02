Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut hamlesi başlatıyor. Bu kapsamda 81 ilin valiliklerine genelge gönderilerek sosyal konut inşa edilebilecek uygun arazilerin belirlenmesi talep edildi. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından başlatılan sosyal konut seferberliği kapsamında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi” yayımlandı. Genelge doğrultusunda, şehirlerin özellikleri ve çevresel koşulları göz önünde bulundurularak konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
NÜFUSA GÖRE KONUT SAYISI BELİRLENECEK
TOKİ tarafından yürütülecek projelerde, kent merkezi ve ilçe merkezlerinde nüfus yoğunluğuna göre konut sayıları belirlenecek. Genelgeye göre:
Nüfusu 10 bin ve altında olan ilçelerde en az 100 konut,
Nüfusu 10 binden fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut inşa edilecek.
ARAZİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER
Genelgede, konut projeleri için uygun alanların belirlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterlere de yer verildi. Buna göre:
100 konutluk bir proje için; imarlı alanlarda en az 10 bin metrekare, imarsız alanlarda ise en az 20 bin metrekare büyüklüğünde araziler seçilecek.
Arazinin eğimi, zeminin yerleşime uygunluğu ve altyapı erişimi gibi teknik detaylar değerlendirilecek.
Tarım, orman, sulama bölgeleri ve sit alanları proje kapsamı dışında tutulacak.
Bu doğrultuda valiliklerden, mülkiyet bilgileri, sayısal veriler, imar planları ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını içeren detaylı bilgilerin hazırlanması istendi.
312 BİN KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR
TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı alanı inşa ederek 5 milyon dar gelirli vatandaşı modern ve depreme dayanıklı yaşam alanlarına kavuşturdu. Halihazırda 312 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor.
Yeni konut seferberliği ile birlikte, daha fazla vatandaşın uygun maliyetle konut sahibi olması ve şehirlerin planlı bir şekilde gelişmesi hedefleniyor.