Tüm Türkiye'de Başladı: Kuyumcularda Yeni Dönem, Artık Yasak

Kredi kartıyla yapılan nakit avans işlemlerindeki faiz oranlarının yüzde 5'e yükselmesi, birçok kişinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte vatandaşlar, kuyumculardan altın alıp hemen geri satarak komisyon karşılığında nakit elde ediyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu işlemi yasaklamak için harekete geçti.