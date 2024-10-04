Tüm Türkiye'de Başladı: Kuyumcularda Yeni Dönem, Artık Yasak
Jeopolitik gerilimler nedeniyle tarihi seviyelere ulaşan altın, yatırımcıların yeniden ilgisini çekerken, altın talebini karşılamada zorlanan kuyumculara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir düzenleme geliyor. Bakanlık, kredi kartı işlemlerine yönelik kısıtlamaların son aşamasına gelirken, kuyumculuk sektöründe başlatılacak uygulamanın detayları netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyonun yüzde 49,39'a gerilemesiyle birlikte, enflasyonla mücadele kapsamında alınacak tedbirler arasında kredi kartlarına uygulanacak kısıtlamalar da bulunuyor.
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, kredi kartı limitleri ve taksit uygulamaları gibi çeşitli kısıtlamaların yer aldığı taslak çalışmada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcuların "bozdurma" olarak bilinen işlemleri engellemek için yeni adımlar attı.
Kredi kartıyla yapılan nakit avans işlemlerindeki faiz oranlarının yüzde 5'e yükselmesi, birçok kişinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte vatandaşlar, kuyumculardan altın alıp hemen geri satarak komisyon karşılığında nakit elde ediyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu işlemi yasaklamak için harekete geçti.
Bankalar, taksitli nakit avans işlemlerini 3 ayla sınırlandırırken, kuyumculardan altın alımlarında taksit imkanı sunulması bilinçsiz kullanımın artmasına yol açtı. Bakanlık, kuyumculara bu işlemi gerçekleştirdikleri takdirde para cezası ve lisans iptali gibi ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.