Tüm Tapu Sahiplerinin Bu Belgeyi Bildirmesi Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeni değişikliğin detaylarını açıkladı. Artık tüm kat mülkiyeti ve irtifak işlemlerinin, 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli üzerinden yürütülmesi zorunlu oldu.
Kaynak: AA
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul işlemlerinde dijitalleşme adına önemli bir adım atıyor. Genel Müdür Hakan Gedikli’nin yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri, mimari projelerle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi şartıyla gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin detaylı bilgilere dijitalbina.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirten Gedikli, yeni uygulamanın güvenlik ve şeffaflık açısından büyük yenilikler getireceğini ifade etti. Gedikli, yazılı açıklamasında, “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında yapıların dijital ortamda daha güvenli şekilde kaydedilip denetleneceğini belirtti.
1 OCAK'TAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK
Bu projeyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm kat mülkiyeti ve irtifak işlemlerinin 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli üzerinden yürütülmesinin zorunlu hale geleceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın gayrimenkul sektöründe dijitalleşme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Gedikli, sistemin sadece dijitalleşmeye değil, aynı zamanda doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetim süreçlerini iyileştirme konularında da etkili olacağını ifade etti. Geçiş sürecinde sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlayarak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini karşılayacaklarına inandığını dile getirdi.
Yeni sistemle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşümün başlayacağını belirten Gedikli, vatandaşların ve kurumların bu yeniliğe hızlı bir şekilde adapte olmasının önemli olduğunu vurguladı.