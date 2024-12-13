Tüm Tapu Sahiplerinin Bu Belgeyi Bildirmesi Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

Gedikli, sistemin sadece dijitalleşmeye değil, aynı zamanda doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetim süreçlerini iyileştirme konularında da etkili olacağını ifade etti. Geçiş sürecinde sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlayarak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini karşılayacaklarına inandığını dile getirdi.

Yeni sistemle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşümün başlayacağını belirten Gedikli, vatandaşların ve kurumların bu yeniliğe hızlı bir şekilde adapte olmasının önemli olduğunu vurguladı.