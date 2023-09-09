Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak?
1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor. İşte emeklilerin beklediği üçüncü ikramiyede son detaylar…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisinin 3 yıllı yol haritası belirlendi.
Açıklanan programda 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edildi. OVP'ye göre 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması bekleniyor.
EMEKLİLERE 3. İKRAMİYE VERİLECEK Mi?
Emekli maaşı düzenlemesinin de ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber masaya gelmesi bekleniyor. İddialara göre, Cumhuriyet'in 100. yıla özel bir defaya mahsus olarak emekli ikramiyesi de masanın gündem maddesi olması bekleniyor.
Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı belirtildi.