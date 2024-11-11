Tüm Piyasalarda BIST 100 Konuşulmuştu! ‘Borsada Rekorlar Dönemi Geliyor’

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ABD başkanlık seçimlerinin ardından dünyada en çok yükselen endeks oldu. İkinci sırada ise BIST 30 Endeksi yer aldı. TL varlıklar ralli yaparken gelişmekte olan ülke para birimlerinden sadece Türk Lirası pozitif ayrıştı.

SATIŞ DALGASI TERSİNE DÖNDÜ

Yaşanan bu gelişmeleri Habertürk TV’de değerlendiren Sermaye Piyasaları Uzmanı Yunus Kaya, Temmuz ayından bu yana bazı önemli hisse senetlerinde yaşanan satış dalgasının bu gelişme ile tersine döndüğünü ifade etti.

Diğer yandan borsada geçtiğimiz çeyreklik dönemlerde ve son kez bu dönemde kötü gelen bilançoların etkisinin artık bittiğini dile getiren Kaya, dördüncü çeyrekten sonra bilançolardaki iyileşmenin satın alınabileceğini kaydetti.

“TÜRK BORSASI İYİMSER HAVAYI YAKALAYACAK”

Donald Trump'ın savaşları bitirme politikasının gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin kendini baharın ortasına bulabileceğini anlatan Kaya, diğer yandan global tarafta başta faiz indirimlerinin yavaşlaması ve enflasyonda bir miktar artışın görülebileceğini ancak ABD tarafından bu konuda kendisini de çok vurmayacak formülün bulunabileceğini kaydetti.

Kaya, ABD borsalarının 50 iş günü yükselerek rekorlar kırdığının altını çizerek, "Bunun benzeri Türkiye'ye geliyor. Çünkü 2025'in başından itibaren Türkiye'de de faiz indirimleri başlayacak. Türk borsası iyimser havayı yakalayacak" dedi.

BORSADA YÜZDE 1’E YAKIN YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 yükselerek 9.265,62 puana çıktı. Cuma günü 9.184,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.215,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,80 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.265,62 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.197,23, en yüksek 9.287,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,47, mali endeks yüzde 1,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding oldu.

Kaynak: Habertürk