Tüm Ödemeler O Tarihe Ertelendi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milyonları ilgilendiren yeni değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler resmen o tarihe ertelendi.
Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yeni değişiklik kapsamında o ödemeler artık ertelendi. Bu kararla birlikte erteleme sürecinde temerrüt faizi uygulanmayacağı açıklandı. Öte yandan ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da ortaya çıktı.
Kaynak: ANKA