Tüm Ödemeler O Tarihe Ertelendi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yeni değişiklik kapsamında o ödemeler artık ertelendi. Bu kararla birlikte erteleme sürecinde temerrüt faizi uygulanmayacağı açıklandı. Öte yandan ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA