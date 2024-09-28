Tüm Ödemeler O Tarihe Ertelendi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milyonları ilgilendiren yeni değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler resmen o tarihe ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Tüm Ödemeler O Tarihe Ertelendi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yeni değişiklik kapsamında o ödemeler artık ertelendi. Bu kararla birlikte erteleme sürecinde temerrüt faizi uygulanmayacağı açıklandı. Öte yandan ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA

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