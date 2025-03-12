Tüm Motosiklet Sürücülerini İlgilendiriyor! Bu Hataya Düşen Yandı Çok Büyük Cezası Olacak

EHLİYETSİZ SÜRÜŞE 186 BİN LİRA CEZA!

Ehliyetsiz motosiklet kullanımına yönelik mevcut 18 bin 677 TL’lik ceza korunacak. Ancak, ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanmaya devam etmesi halinde ceza 186 bin TL’ye kadar çıkacak.

Yeni düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer, kuralların ihlal edilmemesi için daha sıkı denetimlerin yapılacağını ve caydırıcı cezalarla motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor.