Tüm Motosiklet Sürücülerini İlgilendiriyor! Bu Hataya Düşen Yandı Çok Büyük Cezası Olacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik düzenlemelerinin yolda olduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ayrıntılarına göre, kask takmayan, trafikte tehlikeli hareketler yapan ve yarışlara katılan sürücülere daha ağır yaptırımlar uygulanacak.
Türkiye'de motosiklet kullanımı her geçen gün artarken, buna paralel olarak kazalar da yükseliş gösteriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak için motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerin artırılacağını belirtti.
CEZALAR KADEMELİ ŞEKİLDE ARTIYOR
Mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası yeni düzenlemeyle artırılacak. Böylece yeni cezalarda sırasıyla;
İlk ihlalde sürücü ve yolcuya (artçı) ayrı ayrı 1.500 TL ceza kesilecek,
Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayan sürücüler 3.000 TL ceza ödeyecek,
Üç veya daha fazla ihlal halinde ise ceza 9.000 TL’ye kadar çıkacak.
TEHLİKELİ SÜRÜŞE BÜYÜK CEZA VERİLECEK
Özellikle motosiklet sürücüleri arasında sıkça görülen "tek teker üzerinde gitme" ve trafikte yarış yapma gibi akrobatik hareketler için de ağır yaptırımlar uygulanacak.
Tek tekerlek üzerinde gitme veya akrobasi hareketleri sergileme: 47 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacak.
Trafikte yarış yapma suçuna karışan sürücülerin ehliyetleri ise 2 yıl boyunca iptal edilecek.
EHLİYETSİZ SÜRÜŞE 186 BİN LİRA CEZA!
Ehliyetsiz motosiklet kullanımına yönelik mevcut 18 bin 677 TL’lik ceza korunacak. Ancak, ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanmaya devam etmesi halinde ceza 186 bin TL’ye kadar çıkacak.
Yeni düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer, kuralların ihlal edilmemesi için daha sıkı denetimlerin yapılacağını ve caydırıcı cezalarla motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor.