Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklileri, 3 Temmuz’da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak veriyle birlikte, yılın ikinci yarısında maaşlara yansıyacak zam oranı netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,53 arttı. Ocak-Mayıs dönemindeki kümülatif artış ise yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Memurlar için ocak ayında yapılan yüzde 6’lık zam bu artış karşısında eridi. Böylece toplu sözleşme gereği maaşlara enflasyon farkı verilmesi zorunlu hale geldi.
MEMURLARA EN AZ YÜZDE 5 ZAM GELİYOR, ENFLASYON FARKI EKLENECEK
Toplu sözleşme çerçevesinde memurlara temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Buna ek olarak, 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı kadar fark da maaşlara yansıtılacak. Son olarak 2024’ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 15,75 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir hesaplama, 2025’in ikinci yarısı için de geçerli olacak.
EMEKLİLER DE ZAMLI MAAŞ BEKLİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kritik tarih yaklaşıyor. Bu gruptaki emekliler, maaşlarını yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artırılmış olarak alacak. TÜFE’nin haziran ayında ne kadar artacağı, bu oranı doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, yapılacak artışların sosyal dengeyi korumak açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.
AA Finans tarafından yapılan Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE’nin ortalama yüzde 1,53 artacağını öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,86’ya ulaşacak ve memurlar için yüzde 10,86 oranında bir enflasyon farkı doğacak.
ZAM ORANLARI 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK
Haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Böylece hem memur ve memur emeklilerinin hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları netlik kazanacak. Tüm gözler, 3 Temmuz Çarşamba sabahı açıklanacak resmi verilere çevrilmiş durumda.