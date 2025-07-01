Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?

MEMURLARA EN AZ YÜZDE 5 ZAM GELİYOR, ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Toplu sözleşme çerçevesinde memurlara temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Buna ek olarak, 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı kadar fark da maaşlara yansıtılacak. Son olarak 2024’ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 15,75 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir hesaplama, 2025’in ikinci yarısı için de geçerli olacak.