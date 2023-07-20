Tüm kiracıların bilmesi gerekiyor: Ev sahipleri artık bunları yapamayacak, hapse kadar yolu var

HAPİS CEZASININ SÜRESİ NE KADAR?

Karakoç, ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında karşılaşılan örneklerde hukuki açıdan başvurulacak yolları şöyle anlattı:

"Bir kira ilişkisi kapsamında kiralayanın yahut onun adına hareket edenlerin (emlakçı, aracı vs. gibi) kira bedelinin arttırılması hususunda kiracıyı ısrarlı bir şekilde araması, konutuna veya iş yerine gelmesi ya da kiracının ikamet ettiği konutun ev sahibi tarafından, kiracıya göz dağı verme maksatlı olarak konuta zarar verilmesi ve benzeri davranışlarda bulunması gibi eylemler temel haliyle “Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu teşkil eder.