Tüm kiracıların bilmesi gerekiyor: Ev sahipleri artık bunları yapamayacak, hapse kadar yolu var
Son yıllarda yaşanan fahiş kira artışlarını yüzde 25 sınırlaması dahi durduramıyor. Kira anlaşmazlıkları tarafları karşı karşıya getirirken, ev sahiplerinin tutumuyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre ev sahibinin kira anlaşmazlığı nedeniyle kiracıyı ısrarlı bir şekilde aramasının “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunu teşkil ettiğine dikkati çeken Avukat Levent Karakoç, ev sahibinin ısrarlı takiple sürekli kiracının kapısına dayanmasının da tutuklama nedeni olabileceğini kaydetti.
HAPİS CEZASININ SÜRESİ NE KADAR?
Karakoç, ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında karşılaşılan örneklerde hukuki açıdan başvurulacak yolları şöyle anlattı:
"Bir kira ilişkisi kapsamında kiralayanın yahut onun adına hareket edenlerin (emlakçı, aracı vs. gibi) kira bedelinin arttırılması hususunda kiracıyı ısrarlı bir şekilde araması, konutuna veya iş yerine gelmesi ya da kiracının ikamet ettiği konutun ev sahibi tarafından, kiracıya göz dağı verme maksatlı olarak konuta zarar verilmesi ve benzeri davranışlarda bulunması gibi eylemler temel haliyle “Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu teşkil eder.
Bu suçun takibi mağdurun şikayetine bağlı olup, şikâyet üzerine fail 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
EVE ADIM ATAN SUÇ İŞLER
Ayrıca her ne sebeple olursa olsun kiracının konutuna, bahçe, depo, balkon vs. gibi eklentilerinin içine kiracının rızası dışında girilmesi veya buradan çıkılmaması halinde, failler hakkında ‘konut dokunulmazlığın ihlal’ suçu ile işlem başlatılabilir ve fail bu suçtan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.