Tüm Kiracıların 5 Gün İçinde Bu Belgeyi Bildirmesi Gerekiyor: Yürürlüğe Girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren önemli değişiklik için düğmeye bastı. Kiracıların 5 gün içinde internet üzerinden e-Devlet'te beyannamelerini bildirmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren önemli değişiklik meydana geldi. Yapılan değişiklikle birlikte e-kira kontratı uygulamasının önemine vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında yalnızca 1,8 milyon ev sahibinin beyanname verdiğini, yaklaşık 3,7 milyon ev sahibinin ise asgari beyanname dahi sunmadığı ortaya çıktı.
5 GÜN İÇİNDE KİRACILARIN BİLDİRMESİ GEREKİYOR
Merkezi Kira Takip Sistemi’nin kiralama süreçlerinde karşılaşılabilecek anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırması hedefleniyor. Kiralama sözleşmelerinin bu sisteme dahil edilmesiyle birlikte piyasa daha şeffaf hale gelecek. Kiracıların yeni eve çıktıktan yaklaşık 5 gün sonra beyannamelerini bildirmesinin önemine vurgu yapıldı.
Böylelikle sözleşmelerin kayıt altına alınması, kamu otoriteleri ve uzmanların kiralık konut ve iş yerlerini daha etkin bir şekilde incelemesini sağlayacak, fahiş kira artışları da daha hızlı tespit edilebilecek. Ayrıca, kira ve aidat gibi piyasa verilerinin doğru bir şekilde elde edilmesi, gayrimenkul gelirlerinin rasyonel vergilendirilmesine olanak tanıyacak ve vergi gelirlerinin artmasına katkıda bulunacak.
YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR
Dijitalleşen kira sözleşmeleriyle birlikte gayrimenkul yatırımları daha cazip hale gelecek. Kiracı ve ev sahibi arasındaki sözleşmeler, ev sahibi veya yetkilendirilmiş gayrimenkul danışmanı tarafından e-Devlet üzerinden internet tapu bağlantısı ile gerçekleştirilecek. Kiracı ve kefiller de elektronik imza kullanarak sözleşmeyi onaylayabilecek. Bunun için mevzuatta yeni düzenlemeler yapılması ve depozito gibi konuların sözleşmeye eklenmesi gerektiği ifade edildi.
7 MİLYON KİŞİ HALA BİLDİRMEDİ
Geçiş sürecinde konut cins değişikliğinin yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon konutun bu değişikliği henüz gerçekleştirilmediği belirtildi. Bu durum, sözleşme hazırlama sürecini zorlaştırıyor. E-Devlet sistemi üzerinden kira bedellerinin izlenmesi, kiracılar ve ev sahipleri için piyasa koşulları hakkında güncel bilgi sağlayacak ve aşırı kira artışlarının tespitiyle gerekli müdahalelerin yapılmasına olanak tanıyacak.