Tüm Kiracıların 5 Gün İçinde Bu Belgeyi Bildirmesi Gerekiyor: Yürürlüğe Girdi

Böylelikle sözleşmelerin kayıt altına alınması, kamu otoriteleri ve uzmanların kiralık konut ve iş yerlerini daha etkin bir şekilde incelemesini sağlayacak, fahiş kira artışları da daha hızlı tespit edilebilecek. Ayrıca, kira ve aidat gibi piyasa verilerinin doğru bir şekilde elde edilmesi, gayrimenkul gelirlerinin rasyonel vergilendirilmesine olanak tanıyacak ve vergi gelirlerinin artmasına katkıda bulunacak.