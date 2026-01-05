Tüm Kentsel Dönüşümlerde Artık Zorunlu: Eviniz 15 Gün İçinde Habersiz Satılabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir uygulama devreye alındı. Artık dönüşüm kapsamına giren binalarda ev sahiplerine yapılan bildirimler fiziki olarak kapıya bırakılmayacak, e-Devlet üzerinden elektronik tebligat yoluyla ulaştırılacak.

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni düzenlemeyle birlikte maliklere gönderilecek bildirim ve kararlar dijital ortamdan iletilecek. Böylece hem süreç kısalacak hem de klasik posta kaynaklı gecikmelerin önüne geçilecek.

15 GÜN İÇİNDE ONAY VERİLMEZSE

Elektronik tebligatı alan ev sahiplerinin önünde 15 günlük kritik bir süre olacak. Bu süre içerisinde dönüşüm kararına katılmayan ya da bildirimleri onaylamayanlar için yaptırım devreye girecek.

RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞ MÜMKÜN OLACAK

Süre içerisinde onay vermeyen maliklerin arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satıştan önce payların ilan edilerek askıda 15 gün bekletileceği ve bu süreçte itiraz hakkının bulunduğu belirtiliyor.

"TEBLİGATI TAKİP ETMEYENLER HAK KAYBI YAŞAYABİLİR"

ATV Haber’e konuşan Avukat Çiğdem Kezer, elektronik tebligatın düzenli takip edilmemesi halinde mülk sahiplerinin ciddi risklerle karşılaşabileceğini vurguladı. Kezer, "Tebligatı görmeyen ve sürece katılmayanların payları satışa çıkarılabiliyor. Bu düzenlemeler, daha önce yaşanan uyuşmazlıklardan sonra kanuna eklendi" dedi.

AMAÇ SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Yeni sistemle kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ev sahiplerinin ise e-Devlet üzerinden yapılan bildirimleri düzenli takip etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi halde onayları alınmadan mülkiyet payları satış sürecine konu olabilecek.

Kaynak: ATV Haber