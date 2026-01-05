Tüm Kentsel Dönüşümlerde Artık Zorunlu: Eviniz 15 Gün İçinde Habersiz Satılabilir

Kentsel dönüşümde elektronik tebligat dönemine geçildi. e-Devlet üzerinden gönderilen bildirimi 15 gün içinde onaylamayan ya da dönüşüm kararına katılmayan ev sahiplerinin arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek.

Son Güncelleme:
Tüm Kentsel Dönüşümlerde Artık Zorunlu: Eviniz 15 Gün İçinde Habersiz Satılabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir uygulama devreye alındı. Artık dönüşüm kapsamına giren binalarda ev sahiplerine yapılan bildirimler fiziki olarak kapıya bırakılmayacak, e-Devlet üzerinden elektronik tebligat yoluyla ulaştırılacak.

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni düzenlemeyle birlikte maliklere gönderilecek bildirim ve kararlar dijital ortamdan iletilecek. Böylece hem süreç kısalacak hem de klasik posta kaynaklı gecikmelerin önüne geçilecek.

15 GÜN İÇİNDE ONAY VERİLMEZSE

Elektronik tebligatı alan ev sahiplerinin önünde 15 günlük kritik bir süre olacak. Bu süre içerisinde dönüşüm kararına katılmayan ya da bildirimleri onaylamayanlar için yaptırım devreye girecek.

RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞ MÜMKÜN OLACAK

Süre içerisinde onay vermeyen maliklerin arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satıştan önce payların ilan edilerek askıda 15 gün bekletileceği ve bu süreçte itiraz hakkının bulunduğu belirtiliyor.

"TEBLİGATI TAKİP ETMEYENLER HAK KAYBI YAŞAYABİLİR"

ATV Haber’e konuşan Avukat Çiğdem Kezer, elektronik tebligatın düzenli takip edilmemesi halinde mülk sahiplerinin ciddi risklerle karşılaşabileceğini vurguladı. Kezer, "Tebligatı görmeyen ve sürece katılmayanların payları satışa çıkarılabiliyor. Bu düzenlemeler, daha önce yaşanan uyuşmazlıklardan sonra kanuna eklendi" dedi.

AMAÇ SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Yeni sistemle kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ev sahiplerinin ise e-Devlet üzerinden yapılan bildirimleri düzenli takip etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi halde onayları alınmadan mülkiyet payları satış sürecine konu olabilecek.

Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli OlduEv Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli OlduEkonomi

Bedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme DeğiştiBedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme DeğiştiEkonomi

Kaynak: ATV Haber

Etiketler
kentsel dönüşüm Konut
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Borsa İstanbul'da Tarihi Rekor Borsa İstanbul'da Tarihi Rekor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Özel Okullarda Yeni Zam Oranları Belli Oldu: Fiyatlar Sınıflara Göre Değişecek! İşte Veliler İçin Yeni Dönem Ödemeler Özel Okullarda Yeni Zam Oranları Belli Oldu! İşte Veliler İçin Yeni Dönem Ödemeler
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Başrol Oyuncusu Doğukan Güngör Gözaltına Alındı Kızılcık Şerbeti Başrolü Doğukan Güngör Gözaltına Alındı
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu