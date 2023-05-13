Tüm hesaplar sil baştan: Asgari ücrette tahminler değişti

Hem Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Peki bu durumda asgari ücrette hesaplar nasıl değişti?