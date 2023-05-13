Tüm hesaplar sil baştan: Asgari ücrette tahminler değişti
Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklamasını yaptı. Açıklamaların ardından gözler asgari ücrete çevrildi.
Hem Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Peki bu durumda asgari ücrette hesaplar nasıl değişti?
ASGARİ ÜCRETTE TAHMNİLER DEĞİŞTİ
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Kamu işçisine yapılan %45’lik zam mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacak.
Memur maaşları açısından düşünüldüğünde kamu işçileri ile memur arasındaki makasın daralmaması için aynı oranda memurlara da zam yapılması bir zorunluluk haline gelmişti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN!
Temmuz ayında asgari ücretin net 11.000 TL civarında olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu öngörülerimiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin olmadığı durumda geçerlidir.