Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor: 2025 Yılında Zamlı Ödeme Yapılacak

TAPU GELİRLERİ REKOR KIRDI

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 yılında elde edilen toplam tapu harcı gelirinin 96 milyar 133 milyon 80 bin 187 lira olduğunu belirtti. Özelmacıklı, 2024 yılında ülkemizde tüm gayrimenkul türlerinde yaklaşık 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı” ifadelerini kullandı.