Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor: 2025 Yılında Zamlı Ödeme Yapılacak
Türkiye’de 2024 yılında tüm gayrimenkul türlerini kapsayan toplam 3 milyon 43 bin satış işlemi gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, en fazla satışın gerçekleştiği ilin 326 bin 737 işlemle İstanbul olduğunu, ilçeler bazında ise 29 bin 437 satışla Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi öne çıktı.
TAPU GELİRLERİ REKOR KIRDI
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 yılında elde edilen toplam tapu harcı gelirinin 96 milyar 133 milyon 80 bin 187 lira olduğunu belirtti. Özelmacıklı, 2024 yılında ülkemizde tüm gayrimenkul türlerinde yaklaşık 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı” ifadelerini kullandı.
2025’TE KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMLARI ARTIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak kira yardımlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, İstanbul’daki aylık kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacak.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira yardımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
İstanbul: 8 bin TL (Eski tutar: 5.500 TL)
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 6 bin 500 TL (Eski tutar: 4.500 TL)
Diğer Büyükşehirler: 5 bin 500 TL (Eski tutar: 3.750 TL)
Diğer İller: 4 bin 500 TL (Eski tutar: 3.000 TL)