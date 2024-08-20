Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek
Ne kadar prim günü olursa olsun fark etmeksizin emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan ücret açıklandı. Emeklilere nakit olarak ödeme yapılacak.
Türkiye genelinde emekli maaşlarıyla ve emeklilik sistemiyle ilgili yapılan düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Kamusonhaber'deki habere göre; Yeni emeklilik düzenlemeleriyle birlikte, emekli maaşları netleşti. Prim günü fark etmeksizin, tüm emeklilerin maaşları taban miktarına tamamlanacak. Ocak ayına kadar her emekli ek ücretini alacak.