Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek

Türkiye genelinde emekli maaşlarıyla ve emeklilik sistemiyle ilgili yapılan düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Kamusonhaber'deki habere göre; Yeni emeklilik düzenlemeleriyle birlikte, emekli maaşları netleşti. Prim günü fark etmeksizin, tüm emeklilerin maaşları taban miktarına tamamlanacak. Ocak ayına kadar her emekli ek ücretini alacak.