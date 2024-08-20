Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek

Ne kadar prim günü olursa olsun fark etmeksizin emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan ücret açıklandı. Emeklilere nakit olarak ödeme yapılacak.

Tüm Emeklilere Nakit Ödenecek! Prim Gününe Bakılmadan Hesaba Geçecek - Resim: 1

Türkiye genelinde emekli maaşlarıyla ve emeklilik sistemiyle ilgili yapılan düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Kamusonhaber'deki habere göre; Yeni emeklilik düzenlemeleriyle birlikte, emekli maaşları netleşti. Prim günü fark etmeksizin, tüm emeklilerin maaşları taban miktarına tamamlanacak. Ocak ayına kadar her emekli ek ücretini alacak.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
İslam Memiş: Rekor Zarar Edersiniz İslam Memiş: Rekor Zarar Edersiniz
4500 Liraya Tapu Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Arsa Kampanyası 4500 Liraya Tapu Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Arsa Kampanyası
Bir Anda Yüzde 150 Zam Geldi: 45 Bin Liraya Yükseldi Bir Anda Yüzde 150 Zam Geldi: 45 Bin Liraya Yükseldi
'Beyaz Altın'ı Sıcak Hava Vurdu 'Beyaz Altın'ı Sıcak Hava Vurdu
Devletten 700 Bin Liralık Destek! Bu Şartı Taşıyan Herkes Alabilir Devletten 700 Bin Liralık Destek! Bu Şartı Taşıyan Herkes Alabilir
Bu Arabaların Yolu Asla Sanayiye Uğramıyor! İşte En Sağlam Arabalar Bu Arabaların Yolu Asla Sanayiye Uğramıyor! İşte En Sağlam Arabalar
SGK Resmen Maaşa Bağlayacak! Birçok Kişinin Haberi Yok SGK Resmen Maaşa Bağlayacak! Birçok Kişinin Haberi Yok
Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz
81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler 81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler
Tuna Kaya: Rekor İçin Son 12 Gün Kaldı Tuna Kaya: Rekor İçin Son 12 Gün Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin
Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi