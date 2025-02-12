Tüm Dünya O Saati Bekliyor! Gram Altın Fiyatları için İslam Memiş'ten Uyarı: 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...'

Altın fiyatları ABD Başkanı Donal Trump’on uygulamaya koyma başladığı gümrük vergilerinin olası enflasyon üzerinde belirsizlik yaratması ile güvenli limana talebi artırarak rekor seviyelere yükseldi. Bugünün en önemli ekonomik verisi ABD enflasyon oranları olacak. Altın fiyatları dün rekor kırmasının ardından günü negatifte kapatmıştı. Bu sabah ons altın fiyatı düşmeye devam ederken 2.889 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA KAN KAYBI

Yurt içinde gram altın fiyatı da altının ons fiyatındaki düşüşü takip etti. Dün zirvesini 3.995 liranın üzerine taşıyan altın gram fiyatı bu sabah serbest piyasada 3.348 liradan ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.823 TL ve Cumhuriyet altını da 23.529 TL’den değerleniyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Global piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. Trump’ın uygulamak istediği politikaların muhtemel enflasyonist etkileri piyasalarda endişelerin artmasına neden olmuştu. Ana çerçevede bugün açıklanacak enflasyon verisi ‘endişelerin sürmesine mi yol açacak’ sorusuna cevap olabilir. Bugün saat 16.30’da açıklanacak TÜFE’de manşetin yüzde 2,9 olarak sabit kalması, çekirdeğin ise yüzde 3,2’den 3,1’e hafif düşmesi bekleniyor.

Son dönemde ABD enflasyonunda dezenflasyon devam ederken hızı beklenenlerin altında. Son veride ABD Merkez Bankası Fed’in özellikle takip ettiği çekirdek TÜFE beklentilerin bir miktar altında gelmiş ve katılığın yumuşama sinyali üretmesini sağlamıştı. Ekonomistler bugün açıklanacak veride düşüşün devamının görülmesinin risk iştahının güçlenmesine neden olabileceğini kaydediyor.

FED FAİZ KARARINI ŞEKİLLENDİRECEK

Gelen sonuçlar Fed faiz indirim beklentilerinin de şekillenmesine katkı sunabilir. Hali hazırda Fed için Haziran ayından önce piyasalarda faiz indirimi beklenmediği görülüyor.

Öte yandan dün Fed Başkanı Jerome Powell, Senato’da yaptığı konuşmada faizleri yeniden ayarlamak için aceleci olmadıkları vurgusunu yineledi. Politika kısıtlamalarının uzun tutulmasının ekonomik aktiviteyi ve istihdamı zayıflata bileceğini, kısa tutulmasının ise enflasyondaki ilerlemeyi engelleyebileceğini belirtti.

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Peki altın fiyatları belirsizliklerin devam ettiği ortamda nasıl şekillenecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Gram altın tarafında ons altın nedeniyle geri çekilmeler göreceğimizi sık sık ifade ediyorum. Altın almak isteyenler üzülmeyin, tekrar fırsat verecek” diyen uzman isim şunları dile getirdi:

“Altın bu kadar manipülasyon fiyatlaması içindeyken, yani 7 haftada ons altın 320 dolar, gram altın 400 lira getiri vermişken sağlıksız bir fiyatlamadır. Teknik olarak düzeltme yapmadan buralara geldi. Transferlerden dolayı bir korku yaşandı. Talep canlı tutulmaya devam ediyor. Ama bir sabah bir bakacaksınız bütün televizyonlarda altın fiyatlarındaki sert düşüşleri okuyacaksınız. Özellikle gram altın tarafında 4000-4500 lira aralığında beklentimi açıkladım. Altın yatırımcılarının dikkat etmesi gerekiyor. Fiyatlar çok da sağlıklı değil.”

Kaynak: Haber Merkezi