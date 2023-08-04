Tüm dünya o saate kilitlendi: Altın fiyatları için çifte rekorlu tahmin
Altın fiyatları bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özellikle son dönemde yurt dışında yaşanan gelişmelerle yön bulan altın fiyatları Kapalıçarşı alış-satış verileri ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
ABD’nin AAA olan kredi notunun Fitch tarafından AA+’ya düşürülmesinin ardından yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Son günlerde dolar endeksinin güçlenmesine ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesi ile oldukça şiddetli baskılanan ons altın fiyatı haftanın son gününde 1970 dolar sınırında hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt içinde dolar kurunda yaşanan yükselişin de etkisi ile 1750 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı da bugün 1687 TL’den değerleniyor.
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR
Altın için tahminler hızla gelmeye devam ederken, özellikle yıl sonuna yönelik beklentiler şimdiden dile getiriliyor. Ancak öncesinde yatırımcılar bugün saat 15.30’da açıklanacak Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda.
Ekonominin Temmuz ayında 184 bin istihdam yarattığı ve işsizlik oranının tarihi düşük seviye olan yüzde 3,6’da kaldığı tahmin edilirken, ortalama saatlik kazançların da düşebileceği ihtimalinin olduğu kaydediliyor.
FED’İN YENİ BİR FAİZ ARTIRIMI GÖZ ARDI EDİLMEDİ
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, banka yetkililerinin artık ABD'de resesyon öngörmediğini ve enflasyonun yüksek düzeyde iş kaybı olmadan yüzde 2 hedefine dönme şansının olduğunu söylemişti. Fed, faiz oranını 25 baz puan daha artırarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı ve gelecek ekonomik verileri takip edeceğini söyleyerek yeni bir faiz artırımını göz ardı etmedi.