Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak

İSTANBUL’UN VERİLERİ TEK BİR ADRESTE

Veri İstanbul, ekonomiden ulaşıma, turizmden nüfus hareketlerine kadar İstanbul’a dair 15 ana kategoride 84 alt kategori ile detaylı bilgi sağlayacak.

Platform ayrıca veriye dayalı politika oluşturmayı kolaylaştırarak Megakent’in daha yaşanabilir ve şehir olması yolunda rehber olacak. İş dünyası için de fırsatlar barındıran Veri İstanbul, kullanıcıların Pazar analizlerinden sektörel trendlere kadar pek çok alanda stratejik kararlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.