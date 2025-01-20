Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak
İstanbul’un sosyal, ekonomik ve kültürel verilerini tek bir platformda toplayan Veri İstanbul sitesi hizmete açıldı. İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen platformda; derslik başına düşen öğrenci sayısından hakim veya savcı başına düşen dosya sayısına, vergi memuru başına düşen mükellef sayısından araç başına düşen polis sayısına kadar hemen her konuda kente ait özel veriler sunuluyor.
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir araya getiren Veri İstanbul platformunu kullanıma sundu. İstanbul’un güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek vatandaşlara sunacak platform iş dünyasından kamu kuruluşlarına, akademisyenlerden araştırmacılara kadar geniş bir kesime kapsamlı bir veri kaynağı olacak.
İSTANBUL’UN VERİLERİ TEK BİR ADRESTE
Veri İstanbul, ekonomiden ulaşıma, turizmden nüfus hareketlerine kadar İstanbul’a dair 15 ana kategoride 84 alt kategori ile detaylı bilgi sağlayacak.
Platform ayrıca veriye dayalı politika oluşturmayı kolaylaştırarak Megakent’in daha yaşanabilir ve şehir olması yolunda rehber olacak. İş dünyası için de fırsatlar barındıran Veri İstanbul, kullanıcıların Pazar analizlerinden sektörel trendlere kadar pek çok alanda stratejik kararlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.
ŞEHRİN DİJİTAL BİLGİ MERKEZİ OLACAK
İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Barış Cabacı’nın haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Veri İstanbul’un şehrin dijital bilgi merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgularken, yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmaların ürünü olarak İTO üyelerinin talepleri doğrultusunda geliştirme yapıldığını kaydetti. Avdagiç, “Bu platform, İstanbul’un ticaret, ekonomi ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi.
İSTANBUL’UN TÜM DİNAMİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR
Platform, şehir ile ilgili birçok alanda veri sunuyor. Öne çıkan başlıklar arasında ekonomi, ticaret, finans, turizm, demografi, eğitim, sağlık ve kültür bulunuyor.
EKONOMİ VE TİCARET
İstanbul’un günlük ticaret hacmi ve döviz hareketleri
İstanbul Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısı ve taşıdıkları yük türleri
En çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler ile sektörler bazında dağılım
FİNANS
İstanbul’un banka şubesi yoğunluğu haritası
Kredi kullanım oranları
Kripto para yatırım trendleri
KONUT VE GAYRİMENKUL
Mahalle bazında konut fiyatlarındaki artış oranları
Lüks konut satışlarının ilçelere göre dağılımı
Kiralık dairelerde ortalama yaşam süresi
TURİZM VE KÜLTÜR
En çok ziyaret edilen turistik noktalar
Hangi milletler hangi semtlerde konaklıyor?
Mevsimlere göre kültürel etkinlikler
ULAŞIM VE TRAFİK
Toplu taşımada günlük taşınan yolcu sayısı
Köprülerden geçen araçların yoğunluk saatlerine göre dağılımı
Yılın en yoğun trafik günü ve nedenleri
DEMOGRAFİ VE GÖÇ
En kalabalık ve en sakin mahallelerin nüfusu
Yıllık göç alan ve göç veren ilçelerin karşılaştırması
Kadın ve erkek nüfusunun semtlere göre dağılımı
EĞİTİM VE TEKNOLOJİ
İlçe bazında üniversite mezunlarının yoğunluk oranları
Eğitim harcamalarının aile bütçesindeki payı
İnternet hızının mahallelere göre dağılımı
SAĞLIK VE SPOR
Özel ve kamu hastanelerinin hizmet kapasitesi
Kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı
Mahalle bazında spor salonu ve açık hava spor alanı yoğunluğu
KÜLTÜR VE SANAT
Film festivallerine katılımcı sayısı
Kitap satış oranlarının semtlere göre değişimi
Geleneksel ve modern sanat etkinliklerinin bölgesel yoğunluğu
SU VE ENERJİ KULLANIMI
Semtlere göre günlük su tüketimi
Enerji kullanım çeşitleri ve oranları
En fazla enerji tüketen sanayi bölgeleri
AİLE VE SOSYAL YAŞAM
Evlilik ve boşanma oranlarının il bazındaki dağılımı
Çocuk başına düşen oyun alanı
Mahalle bazında sosyo-ekonomik refah göstergeleri
KÜRESEL İSTANBUL
Yabancı uyruklu kişi sayısı ve bölgesel dağılımı
Şehirdeki uluslararası organizasyonların türlerine göre analizi
İstanbul’un dünya şehirleri arasındaki yeri, yaşam maliyeti sıralaması