Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak

İstanbul’un sosyal, ekonomik ve kültürel verilerini tek bir platformda toplayan Veri İstanbul sitesi hizmete açıldı. İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen platformda; derslik başına düşen öğrenci sayısından hakim veya savcı başına düşen dosya sayısına, vergi memuru başına düşen mükellef sayısından araç başına düşen polis sayısına kadar hemen her konuda kente ait özel veriler sunuluyor.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 1

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir araya getiren Veri İstanbul platformunu kullanıma sundu. İstanbul’un güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek vatandaşlara sunacak platform iş dünyasından kamu kuruluşlarına, akademisyenlerden araştırmacılara kadar geniş bir kesime kapsamlı bir veri kaynağı olacak.

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 2

İSTANBUL’UN VERİLERİ TEK BİR ADRESTE

Veri İstanbul, ekonomiden ulaşıma, turizmden nüfus hareketlerine kadar İstanbul’a dair 15 ana kategoride 84 alt kategori ile detaylı bilgi sağlayacak.

Platform ayrıca veriye dayalı politika oluşturmayı kolaylaştırarak Megakent’in daha yaşanabilir ve şehir olması yolunda rehber olacak. İş dünyası için de fırsatlar barındıran Veri İstanbul, kullanıcıların Pazar analizlerinden sektörel trendlere kadar pek çok alanda stratejik kararlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 3

ŞEHRİN DİJİTAL BİLGİ MERKEZİ OLACAK

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Barış Cabacı’nın haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Veri İstanbul’un şehrin dijital bilgi merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgularken, yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmaların ürünü olarak İTO üyelerinin talepleri doğrultusunda geliştirme yapıldığını kaydetti. Avdagiç, “Bu platform, İstanbul’un ticaret, ekonomi ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi.

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 4

İSTANBUL’UN TÜM DİNAMİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Platform, şehir ile ilgili birçok alanda veri sunuyor. Öne çıkan başlıklar arasında ekonomi, ticaret, finans, turizm, demografi, eğitim, sağlık ve kültür bulunuyor.

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 5

EKONOMİ VE TİCARET

İstanbul’un günlük ticaret hacmi ve döviz hareketleri

İstanbul Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısı ve taşıdıkları yük türleri

En çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler ile sektörler bazında dağılım

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 6

FİNANS

İstanbul’un banka şubesi yoğunluğu haritası

Kredi kullanım oranları

Kripto para yatırım trendleri

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 7

KONUT VE GAYRİMENKUL

Mahalle bazında konut fiyatlarındaki artış oranları

Lüks konut satışlarının ilçelere göre dağılımı

Kiralık dairelerde ortalama yaşam süresi

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 8

TURİZM VE KÜLTÜR

En çok ziyaret edilen turistik noktalar

Hangi milletler hangi semtlerde konaklıyor?

Mevsimlere göre kültürel etkinlikler

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 9

ULAŞIM VE TRAFİK

Toplu taşımada günlük taşınan yolcu sayısı

Köprülerden geçen araçların yoğunluk saatlerine göre dağılımı

Yılın en yoğun trafik günü ve nedenleri

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 10

DEMOGRAFİ VE GÖÇ

En kalabalık ve en sakin mahallelerin nüfusu

Yıllık göç alan ve göç veren ilçelerin karşılaştırması

Kadın ve erkek nüfusunun semtlere göre dağılımı

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 11

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ

İlçe bazında üniversite mezunlarının yoğunluk oranları

Eğitim harcamalarının aile bütçesindeki payı

İnternet hızının mahallelere göre dağılımı

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 12

SAĞLIK VE SPOR

Özel ve kamu hastanelerinin hizmet kapasitesi

Kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı

Mahalle bazında spor salonu ve açık hava spor alanı yoğunluğu

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 13

KÜLTÜR VE SANAT

Film festivallerine katılımcı sayısı

Kitap satış oranlarının semtlere göre değişimi

Geleneksel ve modern sanat etkinliklerinin bölgesel yoğunluğu

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 14

SU VE ENERJİ KULLANIMI

Semtlere göre günlük su tüketimi

Enerji kullanım çeşitleri ve oranları

En fazla enerji tüketen sanayi bölgeleri

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 15

AİLE VE SOSYAL YAŞAM

Evlilik ve boşanma oranlarının il bazındaki dağılımı

Çocuk başına düşen oyun alanı

Mahalle bazında sosyo-ekonomik refah göstergeleri

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Tüm Bilgilere Tek Tık ile Ulaşılacak! İstanbul'un Satılık ve Kiralık Konut Haritası: Artık Ev Seçerken Önce Oraya Bakılacak - Resim: 16

KÜRESEL İSTANBUL

Yabancı uyruklu kişi sayısı ve bölgesel dağılımı

Şehirdeki uluslararası organizasyonların türlerine göre analizi

İstanbul’un dünya şehirleri arasındaki yeri, yaşam maliyeti sıralaması

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