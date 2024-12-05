Tüm Bankalar Apar Topar Harekete Geçti: 1 Yıl Sonra İlk Kez Uygulanacak

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları, bir süredir bankalardaki mevduat faiz oranlarını da yukarı çekmişti. Ancak son dönemde enflasyonda yaşanan düşüş ve küresel ekonomideki gelişmeler, Merkez Bankası'nın faizleri düşürme yönünde adımlar atmasına neden oldu. Bu beklenti, bankaların da mevduat faiz oranlarını düşürmesine yol açtı.