Tüm Bankalar Apar Topar Harekete Geçti: 1 Yıl Sonra İlk Kez Uygulanacak
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da apar topar harekete geçti. Faiz indirimine yönelik özel bankalar düğmeye bastı. Özellikle yılın başında yüzde 50'leri gören faiz oranları, yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir yüksek seyreden mevduat faiz oranları, beklenen Merkez Bankası faiz indirimleriyle birlikte düşüşe geçti. Özellikle yılın başında yüzde 50'leri gören faiz oranları yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi. Bu durum, hem yatırımcıları hem de ekonomistleri yakından ilgilendiriyor.
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları, bir süredir bankalardaki mevduat faiz oranlarını da yukarı çekmişti. Ancak son dönemde enflasyonda yaşanan düşüş ve küresel ekonomideki gelişmeler, Merkez Bankası'nın faizleri düşürme yönünde adımlar atmasına neden oldu. Bu beklenti, bankaların da mevduat faiz oranlarını düşürmesine yol açtı.
6 AY VADELİ MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 39'A DÜŞTÜ
Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medya hesabından, "Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini %39'a düşürdü, daha önce %45 ila %47 arası veriyordu. Daha da öncesinde %50 - %51 vardı." dedi.
Ekonomistler, mevduat faiz oranlarındaki düşüşün, ekonomiye olumlu etkileri olabileceğini belirtiyorlar. Daha düşük faiz oranları, kredi maliyetlerini düşürerek yatırımları teşvik edebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ancak, enflasyonun yeniden yükselmesi durumunda ekonomistler, faizlerin tekrar artırılabileceği de belirtti.
Bankalar öte yandan, faiz indirimlerinin aylarca sürebileceğini öngörerek, 6 ay ve 12 ay gibi uzun vadeli yatırımlar için daha düşük oranda faizler sunmayı tercih ediyor.
YATIRIMCILAR NE YAPACAK?
Ekonomistler, mevduat faiz oranlarındaki düşüşün yatırımcıları farklı alternatifler aramaya yöneltebileceğini açıkladı. Yüksek enflasyon ortamında paranın değer kaybetmemesi için yatırımcılar, altın, döviz veya diğer yatırım araçlarını değerlendirebilirler.