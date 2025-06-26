Tüm Araçlarda Zorunlu Oldu: Pazartesi Yürürlüğe Giriyor! Takmayan Sürücü Para Cezası Ödeyecek

ARACINA TAKTIRMAYANA 28 BİN TL PARA CEZASI KESİLECEK

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, montaj işlemini 30 Haziran’a kadar tamamlamayan vergi mükelleflerinin hem akaryakıt giderlerini beyan edemeyeceğini hem de 28 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ayrıca, UTTS kapsamında olmayan belgeler 1 Temmuz itibarıyla geçersiz sayılacak.