Tüm Araçlarda Zorunlu Oldu: Pazartesi Yürürlüğe Giriyor! Takmayan Sürücü Para Cezası Ödeyecek
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişte son 4 güne girildi. Pazartesi gününe kadar TTB montajını yaptırmayan araç sahipleri hem giderlerini beyan edemeyecek hem de 28 bin TL’ye kadar para cezası ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akaryakıt sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayım başladı. Sisteme geçiş için son tarih 30 Haziran olarak belirlenirken, gerekli montajı yaptırmayan vergi mükelleflerini ağır cezalar bekliyor.
PLAKA BİLGİLERİ OTOMATİK OLARAK AKTARILACAK
UTTS kapsamında, işletmelere kayıtlı ya da kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale geldi. Bu sistem sayesinde, araçların plaka bilgileri manuel girişe gerek kalmadan Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) otomatik olarak iletilecek. Bu sayede akaryakıt alımı sonrası düzenlenen fişler UTTS’ye uygun şekilde belge niteliği taşıyacak.
AKARYAKIT İSTASYONLARINA DA ZORUNLULUK GETİRİLDİ
Sadece araç sahipleri değil, akaryakıt istasyonları da UTTS kapsamında düzenlemeye tabi. Her istasyonda en az bir pompa adasında 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 TTO cihazının bulunması gerekiyor.
ARACINA TAKTIRMAYANA 28 BİN TL PARA CEZASI KESİLECEK
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, montaj işlemini 30 Haziran’a kadar tamamlamayan vergi mükelleflerinin hem akaryakıt giderlerini beyan edemeyeceğini hem de 28 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ayrıca, UTTS kapsamında olmayan belgeler 1 Temmuz itibarıyla geçersiz sayılacak.
BAŞVURU YETMİYOR, MONTAJ ŞART
UTTS internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayan taşıt sahiplerinin, işlemlerini yalnızca kayıtla sınırlı tutmayıp montaj işlemlerini de 30 Haziran’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için mükellefleri zamanında işlem yapmaya çağırıyor.