Tüm Araçlarda Bulunması Artık Zorunlu Oldu: 1 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek

Kış lastiği taktırmak için sıra bekleyen araç sürücülerinden Hayati Keskin ise gizli buzlanma riskine dikkat çekerek, “Kış lastikleri olmayan araçlar kazalara davetiye çıkarıyor. Lastikleri zamanında takmak çok önemli.” diye konuştu.

İşletmede sıra bekleyen Faruk Koparan ise kış lastiği kullanmanın sürücüyü daha güvende hissettirdiğini söyledi. Koparan, lastik değişimine yönelik, "Araç ve can güvenliği açısından kış lastiklerinin önemli olduğunu biliyorum. Yıllardır da yazın ve kışın değiştiriyoruz. Sürücülere hem diğer insanlara hem de kendi aracına zarar gelmemesi için lastiklerini değiştirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.