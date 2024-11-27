Tüm Araçlarda Bulunması Artık Zorunlu Oldu: 1 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek
1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde araçların taktırmasının zorunlu olan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı
Kaynak: AA
1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu olacak kış lastikleri uygulaması öncesinde, lastik değişiminde hareketlilik yaşanıyor. Ustalar, buzlanma riskine karşı uyararak lastik değişimini son güne bırakmamaları gerektiğini belirtiyor. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastikleri, özel araçlara da güvenlik amacıyla öneriliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemelerine göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında, ticari araçlarda kış lastikleri kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller içinse bu konuda bir yasal olarak zorunluluk yok ancak kış lastiklerinin tercih edilmesi önemle tavsiye ediliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA CEZA
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası kesilecek. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETİ BELLİ OLDU
Lastik değişim maliyetleri jant boyutlarına göre farklılık gösteriyor. 13-14 inç jantlar için fiyat 600 liradan başlarken, 20-21 inç jantlar için ise 1.250 liraya kadar çıkıyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.
LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA ÇIKMAYACAK
Kış şartlarına uygun lastik kullanmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Ekipler, hazırlıksız olan sürücüler için denetimlerini artıracak.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Ustalar, lastik üretim sürecinde dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Raf ömrünü doldurmuş lastiklerin özellikler özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.
GÜNDE 80-100 ARACA HİZMET VERİLİYOR
Ankara'da bir lastik değişim işletmesinin sahibi Arif Yiğit, son günlerde taleplerin ciddi bir şekilde arttığını belirtti. Günde 80-100 arası araca hizmet verdiklerini ifade eden Yiğit, “Kış lastikleri kauçuk yapıları sayesinde zeminde daha iyi fren performansı sağlıyor. Fren güvenliği ve can güvenliği için kaliteli lastik tercih edin.” dedi.
Kış lastiği taktırmak için sıra bekleyen araç sürücülerinden Hayati Keskin ise gizli buzlanma riskine dikkat çekerek, “Kış lastikleri olmayan araçlar kazalara davetiye çıkarıyor. Lastikleri zamanında takmak çok önemli.” diye konuştu.
İşletmede sıra bekleyen Faruk Koparan ise kış lastiği kullanmanın sürücüyü daha güvende hissettirdiğini söyledi. Koparan, lastik değişimine yönelik, "Araç ve can güvenliği açısından kış lastiklerinin önemli olduğunu biliyorum. Yıllardır da yazın ve kışın değiştiriyoruz. Sürücülere hem diğer insanlara hem de kendi aracına zarar gelmemesi için lastiklerini değiştirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.