Tüm Araçlara Takılması Zorunlu Oldu: Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRECEK

Düzenlemeye göre, kullanılan cihaz ve yazılımların siber güvenlik gerekliliklerine uygun olması şartı getirildi. Verilerin toplanması, saklanması ve iletilmesine ilişkin kriterler, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenecek ve ilgili kuruluşun internet sitesinde yayımlanacak.

Yeni yönetmelikle birlikte, montajı yapılacak cihazlara ilişkin kontrol merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cihazların uygunluk belgeleri ve teknik raporları ise onay kuruluşları tarafından düzenlenecek.