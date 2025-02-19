Tüm Araçlara Takılması Zorunlu Oldu: Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Yolcu taşıma araçlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlarda (M1-M2-M3 kategorileri) araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu gibi güvenlik önlemlerinin montajına ilişkin teknik standartlar belirlendi.
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme, motorlu yolcu taşıma araçlarında güvenliği artırmayı ve izlenebilirliği sağlamayı amaçlıyor.
TÜM ARAÇLARA TAKILMASI ZORUNLU OLDU
Yeni yönetmeliğe göre, M1, M2 ve M3 kategorisindeki motorlu yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemleri entegre edilebilecek. Bu sistemler, GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO gibi uydu sistemlerinden en az biriyle uyumlu çalışacak. Araçların gerçek zamanlı konum bilgisi kontrol merkezine aktarılabilecek ve bu veriler belirlenen merkezde depolanacak.
10 SANİYEDE BİR KONUM GÖNDERİLECEK
Konum bilgilerinin kontrol merkezine iletim sıklığı en az 10 saniye olacak ve uzaktan parametrik olarak ayarlanabilecek. Ayrıca, internet bağlantısının kesildiği durumlarda en az 3 bin konum bilgisini hafızasında saklayacak ve bağlantı sağlandığında merkeze yükleyebilecek.
KAMERA VE ACİL DURUM BUTONU ŞARTI GELDİ
Düzenleme kapsamında, yolcu taşıma araçlarına belirlenen teknik standartlara uygun şekilde kamera ve görüntü kayıt cihazları takılabilecek. Bununla birlikte, acil durum butonu kullanımı da zorunlu hale getirildi.
Acil durum butonları, en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. M1 kategorisindeki araçlarda biri sürücü kabininde olmak üzere en az iki buton bulunacak. M2 ve M3 kategorilerindeki araçlarda ise şoför mahalline bir buton eklenirken, her 4 metrede bir ek buton yerleştirilecek. Çift katlı araçlarda her katta ayrı bir buton bulunması gerekecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRECEK
Düzenlemeye göre, kullanılan cihaz ve yazılımların siber güvenlik gerekliliklerine uygun olması şartı getirildi. Verilerin toplanması, saklanması ve iletilmesine ilişkin kriterler, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenecek ve ilgili kuruluşun internet sitesinde yayımlanacak.
Yeni yönetmelikle birlikte, montajı yapılacak cihazlara ilişkin kontrol merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cihazların uygunluk belgeleri ve teknik raporları ise onay kuruluşları tarafından düzenlenecek.