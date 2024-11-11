Tüm Araçlara Takılması Artık Zorunlu: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar

TEK KULLANIMLIK OLACAK

UTTS'nin altyapısında, araç deposuna takılacak elektronik etiketler, akaryakıt pompalarına yerleştirilecek okuyucu cihazlar ve güvenlik için milli SAM Kart’lar bulunacak. Güvenlik önlemi olarak, elektronik etiketler araçtan çıkarıldığında kendini imha edecek ve tekrar kullanılamayacak.

Tebliğe göre, UTTS ile uyumlu olmayan ya da yükümlülükleri yerine getirmeyen akaryakıt işletmeleri ve vergi mükellefleri hakkında Vergi Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar uygulanacak. Sistemin 31 Aralık 2024 itibarıyla zorunlu hale geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bireysel araç sahipleri için UTTS’ye katılım zorunlu olmayacak ancak sisteme dahil olmaları halinde kampanya ve indirimlerden yararlanabilecekler.