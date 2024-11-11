Tüm Araçlara Takılması Artık Zorunlu: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş değişiklik için düğmeye basıldı. Akaryakıt sektöründe yeni dönem başlıyor. Geri sayım başladı, araçlarda Taşıt Tanıma Birimi olarak bilinen akıllı etiket kullanımı artık zorunlu oldu.
Kaynak: AA
Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kesme ve vergi kayıplarını en aza indirmek amacıyla “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi” (UTTS) devre giriyor. Yeni sistemle birlikte, yakıt alan araç plakaları otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz'a kaydedilecek. Bu adım, kayıt dışı ekonomiye karşı daha etkin bir denetimin sağlanması amacıyla atılıyor.
ARAÇLARDA ZORUNLU OLDU
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, akaryakıt istasyonu sahipleri, en az bir pompalarına Darphane tarafından kaydedilen verilere sahip Taşıt Tanıma Okuma Cihazı'nı (TTO) taktırmak zorunda kalacak. İlgili birimler istasyonlara kurulum için 31 Aralık 2024 tarihine kadar süre verildi. Ayrıca, işletmeye dahil edilen veya kiralama yoluyla kullanılan araçlarda Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak bilinen akıllı etiket kullanımı zorunlu hale getirildi.
Yeni sistemle birlikte, vergi mükellefi kişiler ve kuruluşlar için zorunlu hale getirilen UTTS, bireylerin gönüllülük esasına dayanabilir. Sistemin devralınmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyar lira olarak tahmin edilen vergi kaçağının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüketicilerin de rekabetinin artmasıyla birlikte kampanyalardan faydalanabileceği öngörülüyor.
USULSÜZ HARCALAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
GİB, daha önce de akaryakıt sektöründe Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ve bayi denetim sistemleri gibi uygulamalarla rafineri gösterme noktalarından yakıt dolumuna kadar olan süreci otomatik olarak denetimde bulunduruyordu. Ancak araç plakalarının sistemlerinin elle çalıştırılması nedeniyle usulsüz fatura kullanımı tamamen önlenemiyordu. Yeni uygulama sayesinde yakıt alanına her araç için plaka bilgisi otomatik olarak kaydedilecek, böylece usulsüz harcamaların faturalandırılması engellenecek.
Türkiye genelinde 2,4 milyondan fazla gelir vergisi sahibi bulunuyor. Mükellefler, akaryakıt harcamalarını giderebilmek için fatura almak zorunda. Ancak bazı üyeler, sistemler tarafından manuel girişlerin suistimal edilmesiyle, çalıştırıldığında ya da ihtiyacından fazla yakıt harcamalarını gider olarak beyan ederek vergi kazancıyla çalışabiliyor.
PLAKA BİLGİSİ OTOMATİK KAYDEDİLECEK
GİB, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura işlemlerini sona erdirmek ve denetimleri artırmak amacıyla UTTS yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Tebliğe göre, yeni sistem sayesinde, akaryakıt alımlarında araç plakaları otomatik olarak tanınarak kaydedilecek ve tüm işlemler insan müdahalesi olmadan yapılacak.
UTTS kapsamında, araç plakaları elektronik etiketlerle otomatik tanınacak ve bu bilgilere dayalı olarak fiş ve faturalar oluşturulacak. Bu sistem sayesinde, araçların plaka bilgisi Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’a otomatik olarak aktarılacak ve 15 milyar lira olduğu tahmin edilen vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.
TEK KULLANIMLIK OLACAK
UTTS'nin altyapısında, araç deposuna takılacak elektronik etiketler, akaryakıt pompalarına yerleştirilecek okuyucu cihazlar ve güvenlik için milli SAM Kart’lar bulunacak. Güvenlik önlemi olarak, elektronik etiketler araçtan çıkarıldığında kendini imha edecek ve tekrar kullanılamayacak.
Tebliğe göre, UTTS ile uyumlu olmayan ya da yükümlülükleri yerine getirmeyen akaryakıt işletmeleri ve vergi mükellefleri hakkında Vergi Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar uygulanacak. Sistemin 31 Aralık 2024 itibarıyla zorunlu hale geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bireysel araç sahipleri için UTTS’ye katılım zorunlu olmayacak ancak sisteme dahil olmaları halinde kampanya ve indirimlerden yararlanabilecekler.