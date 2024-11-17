Tüm Araç Sahiplerinin Cebinden 1810 Çıkacak: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli

TOPLAM MALİYET 11.5 MİLYAR LİRA

Akaryakıt istasyonları için de önemli yatırımlar söz konusu. Her bir pompa adasına çip takılması için yaklaşık 210 bin TL harcanacak. Ortalama bir istasyonun, tüm pompalarını bu sisteme uygun hale getirmek için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında yatırım yapması bekleniyor. Türkiye genelindeki 12 bin 458 akaryakıt istasyonunda, toplam maliyetin 11.5 milyar TL’yi bulması öngörülüyor.