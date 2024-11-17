Tüm Araç Sahiplerinin Cebinden 1810 Çıkacak: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli
Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni uygulama ile akaryakıt alımlarında plakalar manuel olarak girilmeyecek, bunun yerine araçlara takılacak çipler sayesinde tüm bilgiler otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bu teknoloji, akaryakıt istasyonlarındaki dolum işlemlerini hızlandırmayı ve hataları minimize etmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sistemin temelinde, araçlara yerleştirilecek çiplerin, akaryakıt pompasındaki çip ile iletişim kurarak aracın plaka bilgisini tanıması yer alacak. Bu sayede her akaryakıt alımında, alım miktarı ve araç bilgileri otomatik olarak kaydedilecek. Ayrıca, sistemin sahtecilik ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.
ÇİP MALIYETİ VE MONTAJ DETAYLARI
Yeni sistemin detayları ve maliyetleri de açıklandı. Araç sahipleri, 2025 yılından itibaren araçlarına takılması zorunlu olan çip için 1810 TL + KDV ödeme yapacak. Ancak bu maliyetin, ilerleyen dönemde yeniden değerleme oranlarına göre artabileceği ifade ediliyor. Çip montajı, yetkilendirilmiş servislerde yapılacak ve mobil ekipler aracılığıyla araç sahiplerinin bulunduğu bölgelerde de bu işlem gerçekleştirilebilecek.
TOPLAM MALİYET 11.5 MİLYAR LİRA
Akaryakıt istasyonları için de önemli yatırımlar söz konusu. Her bir pompa adasına çip takılması için yaklaşık 210 bin TL harcanacak. Ortalama bir istasyonun, tüm pompalarını bu sisteme uygun hale getirmek için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında yatırım yapması bekleniyor. Türkiye genelindeki 12 bin 458 akaryakıt istasyonunda, toplam maliyetin 11.5 milyar TL’yi bulması öngörülüyor.
Bu dönüşüm, araç sahipleri için de önemli bir mali yük oluşturacak. 23 milyon aracın çip taktırmasıyla, toplam maliyetin yaklaşık 84 milyar TL’yi bulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 1 Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe çıkan her araç, Taşıt Tanıma Sistemi (TTB) ile donatılacak. Bu yeni düzenleme, akaryakıt sektöründe köklü bir değişimi başlatacak.