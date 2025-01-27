Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Son 4 Gün Kaldı, Yaptırmayana Araç Muayenesi Şoku
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ilk taksit ödemeleri için süre daralıyor. 1 Ocak’ta başlayan ödeme dönemi, 31 Ocak’ta sona erecek. Ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyen mükellefler gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
MTV ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden yapılabiliyor. Araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT şubeleri ve vergi daireleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir.
ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRILAMAYACAK
Vergisini belirtilen tarihe kadar ödemeyenler için gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi daireleri tarafından e-haciz işlemleri başlatılabilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden araç muayenesi yaptırılamayacağını da hatırlatmak gerekiyor.
MTV TAKSİTLENDİRME SEÇENEKLERİ
MTV, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Araç sahipleri ödemelerini 2 eşit taksit halinde yapabiliyor.
2025 MTV TARİFESİ
Araç sahiplerini ilgilendiren 2025 yılı MTV oranları, motor hacmi ve taşıt değerine göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı örnekler:
0-1300 CC MOTOR HACMİ
Taşıt değeri 259.900 TL’ye kadar
1-3 yaş: 4.834 TL
4-6 yaş: 3.372 TL
Taşıt değeri 259.900 - 455.300 TL arası
1-3 yaş: 5.313 TL
4-6 yaş: 3.707 TL
Taşıt değeri 455.300 TL ve üstü
1-3 yaş: 5.803 TL
4-6 yaş: 4.042 TL
1301-1600 CC MOTOR HACMİ
Taşıt değeri 259.900 TL’ye kadar
1-3 yaş: 8.421 TL
4-6 yaş: 6.314 TL
Taşıt değeri 259.900 - 455.300 TL arası
1-3 yaş: 9.267 TL
4-6 yaş: 6.948 TL
Taşıt değeri 455.300 TL ve üstü
1-3 yaş: 10.112 TL
4-6 yaş: 7.577 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV ORANLARI
Elektrikli araçlar için MTV oranları, içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük olsa da yeni modellerin yüksek motor gücü, ödenmesi gereken tutarı artırabiliyor. Örneğin:
2024 model, 241 kW üzeri
Taşıt değeri 2.151.000 TL’ye kadar: 52.869 TL
Taşıt değeri 2.151.000 TL ve üstü: 57.674 TL
MTV BORÇ SORGULAMA VE GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİ
Geçmiş dönem MTV borçları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları, PTT ve vergi daireleri üzerinden de ödeme işlemleri yapılabiliyor.
MTV ödeme süresi 31 Ocak’ta sona eriyor. Ödemelerini henüz yapmayan araç sahiplerinin, gecikme faizinden kaçınmak için işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor.