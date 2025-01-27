Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Son 4 Gün Kaldı, Yaptırmayana Araç Muayenesi Şoku

MTV ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden yapılabiliyor. Araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT şubeleri ve vergi daireleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir.

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRILAMAYACAK

Vergisini belirtilen tarihe kadar ödemeyenler için gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi daireleri tarafından e-haciz işlemleri başlatılabilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden araç muayenesi yaptırılamayacağını da hatırlatmak gerekiyor.