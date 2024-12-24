Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, aracına bunu yaptırmayana 14 bin 310 TL ceza kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, çevreye verilen zararın maliyeti önemli ölçüde arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri ve çevreyi kirletenlere kesilecek cezalar yaklaşık yüzde 44 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri için ceza miktarı 9.943 TL'den 14.310 TL'ye yükseltildi. Çevreye zarar veren ihlallere uygulanan en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise tam 114 bin 584 TL olarak belirlendi.
ÇEVREYİ KİRLETENLERE 6 BİN TL CEZA
Yalnızca egzoz emisyonu değil, çevreyi kirleten diğer faaliyetler de daha ağır cezalarla karşılaşacak. Örneğin, umuma açık alanlarda çöp atanlara kesilen ceza 6.923 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşetlerin yanlış kullanımı veya satışı da ciddi para cezalarına neden olacak.
Bu tür ihlallerde, depo alanı dışında her bir metre kare için 114,55 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 TL ile 207 bin 747 TL arasında ceza verilecek.
Yeni düzenlemelerle çevreyi koruma amacıyla çaydırıcılığın geliştirilmesi hedefleniyor.
TRAFİK CEZALARI 2025
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL
Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL
Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL
Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL