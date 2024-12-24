Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri için ceza miktarı 9.943 TL'den 14.310 TL'ye yükseltildi. Çevreye zarar veren ihlallere uygulanan en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise tam 114 bin 584 TL olarak belirlendi.