Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, aracına bunu yaptırmayana 14 bin 310 TL ceza kesilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Araba Otomobil
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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, çevreye verilen zararın maliyeti önemli ölçüde arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri ve çevreyi kirletenlere kesilecek cezalar yaklaşık yüzde 44 oranında artırıldı.

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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 2

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri için ceza miktarı 9.943 TL'den 14.310 TL'ye yükseltildi. Çevreye zarar veren ihlallere uygulanan en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise tam 114 bin 584 TL olarak belirlendi.

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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 3

ÇEVREYİ KİRLETENLERE 6 BİN TL CEZA

Yalnızca egzoz emisyonu değil, çevreyi kirleten diğer faaliyetler de daha ağır cezalarla karşılaşacak. Örneğin, umuma açık alanlarda çöp atanlara kesilen ceza 6.923 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşetlerin yanlış kullanımı veya satışı da ciddi para cezalarına neden olacak.

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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 4

Bu tür ihlallerde, depo alanı dışında her bir metre kare için 114,55 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 TL ile 207 bin 747 TL arasında ceza verilecek.

Yeni düzenlemelerle çevreyi koruma amacıyla çaydırıcılığın geliştirilmesi hedefleniyor.

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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 5

TRAFİK CEZALARI 2025

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

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Tüm Araç Sahiplerine Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek! Yapmayana 14 Bin Lira Ceza - Resim: 6

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL

Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL

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